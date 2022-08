Beachparty-Stimmungbeim „Markt in der Halle“

Beachparty-Atmosphäre und Urlaubsstimmung erwartet die Besucher beim nächsten „Markt in der Halle“ in Schwenningen: Am Donnerstag, 25. August, verwöhnen ab 17 Uhr wieder viele regionale Markthändler und Foodtrucks die Gäste mit ihren Leckereien und Produkten.

Richtiges Urlaubsfeeling soll beim „Markt in der Halle“ aufkommen, heißt es in der Pressemitteilung. Dafür versehen die Veranstalter die ehemalige Stahlbauhalle in Schwenningen sogar mit einem kleinen künstlichen Sandstrand. „Dass wir den Markt mit den regionalen Angeboten und dem Sortiment der Direktvermarkter aus Schwarzwald-Baar-Heuberg an die Jahreszeiten anpassen, ist etabliert. Nun wollen wir im August auch den Daheimgebliebenen Urlaubsfeeling mitten in Schwenningen bieten“, erklärt Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH.

Unter dem Motto „Beachparty“ sind Bademeisterinnen und -meister und DLRG_Mitglieder in ihrer Arbeitskleidung willkommen: Sie erhalten am SBH-Infomobil „Buddy“ einen Gutschein für ein Gratisgetränk.

Und alle übrigen Besucher können bei entspannter Musik das besondere Ambiente der Halle und die vielen Leckereien sowie regionalen Produkte der Marktstände und Foodtrucks genießen.