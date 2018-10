Baustelle in der Villinger Rietstraße reicht über die Münstergasse hinaus

Fortschritte macht die Baustelle in der Villinger Rietstraße. Die Absperrungen reichen auf der einen Seite mittlerweile bis über die Münstergasse hinaus zum Gebäude der ehemaligen Stadt-Apotheke. Das Wetter kommt den Bauarbeitern noch zugute.

Auch am Donnerstag war es in Villingen wieder sonnig, mild und trocken. So blieben einige Passanten stehen und verfolgten die Bauarbeiten. Der Zeitplan sieht vor, bis zum November den Abschnitt bis zur Färberstraße saniert zu haben. Zunächst wird der Abwasserkanal ausgewechselt. Anschließend werden Gas-, Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen sowie die zugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Nach Fertigstellung wird die Oberfläche neugestaltet – analog zu den anderen Innenstadtstraßen.

Im Winter ruhen die Arbeiten in der Rietstraße. Und voraussichtlich im Winter kommenden Jahres soll die Sanierung dieser Einkaufsstraße abgeschlossen sein. Foto: Klausner