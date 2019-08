Ab der neuen Basketball-Saison, die in ein paar Wochen beginnt, gibt es auch Übertragungen der Spiele der Schwenninger Baskettball-Mannschaft Wiha Panthers. Dafür sorgt Nenad Krunic, der Kameramann des Teams.

Nicht nur die Basketballer, sondern auch er bereitet sich auf die anstehende Saison vor. Denn ab dann soll es für die Fans nicht nur Zusammenfassungen der Spiele geben, sondern auch Übertragungen.

Wie kaum eine andere Sportart zeichnet sich Basketball als besonders telegen aus. Krachende Dunks, spektakuläre Dreier-Würfe und geniale Pässe gibt es sogar in spannungsarmen Begegnungen zu bestaunen. Damit diese Höhepunkte nicht nur die Zuschauer in der Halle zu sehen bekommen, braucht es jemanden, der die spektakulären Szenen mit der Kamera einfängt. Bei den Wiha Panthers Schwenningen filmt Nenad Krunic seit drei Jahren die Spiele. Schon jetzt freut er sich auf die kommende ProA-Saison mit dem neuen Streaming-Partner Airtango.

Vom Zuschauer zum Fan und engagierten Helfer

Zu den Panthers ist Nenad Krunic eher zufällig gekommen: „Das hat alles damit angefangen, dass einige Panthers-Spieler bei meiner Tochter einen Schulbesuch abgestattet haben“, erinnert sich der 43-Jährige. „Wir haben uns als Familie dann mal ein Spiel angeschaut. Von da an sind wir schnell richtige Fans geworden und haben kaum mehr eine Partie verpasst“, erklärt Krunic.

Als der Verein vor drei Jahren nach jemandem suchte, der die Spiele qualitativ hochwertig filmen kann, muss Nenad Krunic nicht lange nachdenken und meldet sich sofort. „Ich war schon immer gerne mit der Kamera unterwegs und habe zum Beispiel meine Töchter gefilmt, wenn sie geturnt haben. Filmen war schon immer ein großes Hobby von mir. Ich habe mich daher sehr darüber gefreut, mit dem Filmen und Basketball zwei meiner Leidenschaften zusammenbringen zu können.“

Wer glaubt, dass es ausreicht, einfach ein Stativ aufzustellen und ein paar Kameraschwenks zu vollziehen, verkennt den enormen Aufwand, mit dem Krunics Arbeit verbunden ist. An Spieltagen ist der gebürtige Altstädter zwei oder drei Stunden vorher in der Halle, um das Equipment aufzubauen. Es gilt, verschiedene Kameras an den vorgesehenen Plätzen zu installieren, die Funktionstüchtigkeit zu testen und dafür zu sorgen, dass während des Spiels alles reibungslos abläuft. Nach Spielende verbringt der 43-Jährige viel Zeit am heimischen Rechner und schneidet einzelne Szenen für die Spielzusammenfassung. „Nach meiner Erfahrung kalkuliere ich für eine Minute im Video etwa eine Stunde Bearbeitungszeit ein“, berichtet Krunic. „Es ist viel Detailarbeit nötig, um die einzelnen Kameraperspektiven aufeinander abzustimmen und ein hochwertiges Video zu erstellen.“

Trotz des Aufwands macht dem Mann an der Kamera die Arbeit Spaß. „Es ist toll, wenn man am Ende ein schönes Video erstellt hat, über das sich andere Fans und auch die Spieler freuen“, beschreibt er seinen Ehrgeiz. Bei den Panthers schätzt Krunic die familiäre Atmosphäre und den Kontakt zwischen Spielern und Fans.

Seine beiden Töchter sind große Fans des Spielers Rasheed Moore. Längst ist aus der Schwärmerei aus der Ferne ein enger Kontakt geworden. Wenn der Panthers-Topscorer der vergangenen beiden Jahre in die Heimat fliegt, ist Familie Krunic schon einige Male als Fahrdienst eingesprungen und hat den Amerikaner zum Flughafen kutschiert.

Durch den Aufstieg der Wiha Panthers in die zweite Basketball-Bundesliga ProA werden die Spiele live im Basketball-Network von Airtango übertragen. „Ich freue mich in jeglicher Hinsicht auf die ProA. Für den Verein ist das super, nach so viel harter Arbeit nun in der zweiten Liga zu spielen. Es wird interessant, mich weiterzubilden und neue Übertragungstechniken kennenzulernen.“