Bahnhofumbau startet mit Bombensuche

Der Villinger Bahnhof soll bis zum Jahresende barrierefrei sein. Jetzt beginnen die Bauarbeiten. Kernbohrungen in die bestehende Baumasse standen am Montag an, bevor die vorsorgliche Bombensuche beginnen kann. Es sind keine Zugausfälle zu erwarten.

Wer momentan die Gleise in Villingen überqueren will, der kann das auch nach wie vor ohne Probleme tun. Lediglich ein Treppenaufgang steht dafür aber derzeit zur Verfügung, der andere ist gesperrt.

In Zukunft sollen zwei Aufzüge an den Gleisen neu entstehen, in diesem Zuge finden auch Umbaumaßnahmen an den Treppen statt.

Mit Aufnahme der Bauarbeiten am Montag standen sogenannte Kernbohrungen an. Zum Mittag war der Asphalt bereits aufgebrochen und die Bohrgeräte wurden in Stellung gebracht. Sobald die Bohrungen in den Baubestand abgeschlossen sind, geht es darum, eventuelle Kampfmittel ausfindig zu machen, die den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Wege stehen könnten.

Zum Umbau gehört auch die Erneuerung der Bahnsteige und deren Erhöhung auf 55 Zentimeter. Dadurch wird ein barrierefreies Aussteigen für Rollstuhlfahrer aus Regionalzügen, nicht aber aus Fernzügen, möglich. Zum Rundumpaket gehören weiter ein Windschutzhaus, eine neue Ausleuchtung sowie weitere Maßnahmen.

Das Baustellentelefon, das während der Bauarbeiten besetzt ist, hat die Nummer 0152/37 48 06 55.