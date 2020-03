Am Montagvormittag wurden mit den Bauarbeiten in der Gunnental- und Wannenstraße begonnen. Vorerst geht es um die Sanierung des Kanals bei den nahegelegenen Zuggleisen. Doch das ist nur der Anfang. Etwa 18 Monate soll die Sanierungsmaßnahme andauern.

Mit Bagger und Baucontainern wurden am Montagvormittag die Sanierungsarbeiten in der Gunnental- und Wannenstraße gestartet. Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitte aufgeteilt und chronologisch abgearbeitet. Bis November 2021 soll dieses Vorhaben andauern, unter der Voraussetzung, dass jegliche Komplikationen ausbleiben. Die erste Phase besteht aus der Sanierung des Kanals, der die nahegelegenen Bahngleise kreuzt. Diese Maßnahme soll nach Angaben der Stadt Villingen-Schwenningen etwa drei bis vier Wochen andauern.

„Es beginnt mit einem ganz klassischen Kanalbau. An den Schienen wird der Kanal freigelegt und erneuert“, erklärt Bauleiter Alois Seliger. „Rohr für Rohr wird schließlich ausgetauscht“, fährt Seliger fort. Der Polier ist bei der Firma Peter Gross Bau angestellt und hat für die Bauarbeiten in der Gunnental- und Wannenstraße die Verantwortung. Mit Sperrungen durch die Bauarbeiten hätten die Anwohner allerdings noch nicht zu rechnen.

Verzögerung aufgrund schlechter Witterung

Der Beginn der Sanierungen wurde ursprünglich auf den 2. März angesetzt, wobei dieser um eine Woche verschoben werden musste. „Wir haben versucht anzufangen, aber mussten dann doch abbrechen. Das Wetter war zu schlecht, um ordentlich arbeiten zu können“, erklärt Alois Seliger.

Anfang April soll dann trotz der einwöchigen Verzögerung wie geplant der zweite Bauabschnitt des Vorhabens in die Tat umgesetzt werden. Dann gilt es, den Kanal in der Gunnentalstraße selbst zu sanieren. Laut einer Mitteilung der Stadt seien davon die Häuser ab der Hausnummer 16 betroffen, was sich bis hoch an die Einmündung zur Wannenstraße ziehen soll. Schließlich beginnt im Juni die dritte Bauphase an der Kreuzung zur Wannenstraße. Diese Sanierung soll dann bis Ende des Jahres andauern. Ziel dieser Maßnahme ist die komplette Erneuerung des Kreuzungsbereichs. Laut Mitteilung der Stadt müsse man während diesen Phasen vermehrt mit Sperrungen und Umleitungen rechnen.

Der vierte und letzte Bauabschnitt erfolgt schließlich aller Voraussicht nach im März 2021. Über den Winter ruht die Baustelle allerdings. Anschließend wird der Kreuzungsbereich der Gunnentalzur Hafenstraße in Angriff genommen, was bis einschließlich November 2021 andauern soll. Danach sollen alle Arbeiten planmäßig abgeschlossen sein.