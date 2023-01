Bad Dürrheimer Narren bekommen keine Busse

Urviecher-Zunftmeisterin Daniela Schwarz eröffnete erstmals seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr die fünfte Jahreszeit. Die Herausforderungen, die sich mit der Pandemie ergaben sind wohl abgehakt. Doch Schwarz sieht sich nun mit den Folgen und neuen Herausforderungen konfrontiert.

"Es ist unglaublich schwer einen Bus für die Fahrten zu den Narrentreffen zu bekommen. Busfahrerinnen und Busfahrer sind gesucht, da sich viele von ihnen in den vergangenen zwei Jahren neu orientieren mussten. Da knapp zwei Jahre Fernfahrten praktisch nicht möglich waren, verkleinerten zudem viele Unternehmen ihren Fahrzeugpark", bedauerte Schwarz. So blieb den Urviechern keine andere Wahl als ihre Auswärtsauftritte während der Fasnetsaison 2023 auf die Umzüge in Wernau und Schwenningen zu reduzieren.

Die Urviecher sind Vollmitglied der Schwarzwälder Narrenvereinigung und nehmen deshalb zudem am achten Schwarzwälder Narrentreffen teil, welches die Narrenzunft Dauchingen anlässlich ihres 44. Geburtstags ausrichtet. Von Bustransporten nicht anhängig sind die Urviecher während den Veranstaltungen in ihrer Heimat. Zu diesen zählt der Kappenabend, der überregional beliebte Urviecherball am ersten Samstag im Februar und ab dem 16. Februar die Straßenfasnet mit den dazu gehörenden traditionellen Veranstaltungen während der hohen Zeit der närrischen Tage.