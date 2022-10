Bad Dürrheim: Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben

Das Abkochgebot für das Bad Dürrheimer Trinkwasser ist aufgehoben. Es kann im gesamten Stadtgebiet wieder wie gewohnt verwendet werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nach einem Nachweis von Enterokokken bei einer turnusmäßigen Untersuchung musste das Wasser seit vergangenem Donnerstag abgekocht werden. Nach einer Desinfektion mittels Chlorung nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und einer mehrfachen Spülung des Trinkwassernetzes und der Hochbehälter sind alle drei Wasseruntersuchungen seit Freitag ohne Befund geblieben. Das Gesundheitsamt hob am Donnerstag, 13. Oktober, um 13.17 Uhr das Abkochgebot wieder auf. Das Trinkwasser lässt sich somit ab sofort wieder ohne Einschränkungen verwenden.

Das Wasserwerk setzt die Ursachenermittlung fort. Zur Sicherheit wird das Leitungswasser weiter mit Chlor versetzt – vorsorglich und innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Für Aquarien ist das gechlorte Wasser ungeeignet.

Bürgermeister Jonathan Berggötz ist erleichtert, dass das Trinkwasser wieder normal verwendet werden kann und dankt nochmals allen Beteiligten. „Ein großes Kompliment an alle Mitarbeiter des Wasserwerks sowie Betriebsleiter Thomas Berninger und Tiefbauamtsleiter Joachim Petelka, die die letzten Tage intensiv im Einsatz waren, damit die Situation wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte.“

Den Unmut vereinzelter Bürger über den unzureichenden Informationsfluss kann Berggötz derweil nicht verstehen. „Der einberufene Krisenstab hat dafür gesorgt, dass durch die schnelle Weitergabe der Informationen über Medien, Soziale Netzwerke, Mail-Verteiler oder NINA-Warn-App so gut wie alle Bürgerinnen und Bürger in kürzester Zeit informiert waren. Vor allem die Lautsprecherdurchsagen durch unsere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK waren Gold wert“, so Berggötz.

„Alles in allem gab es eine hervorragende Abstimmung, gerade auch im Zusammenspiel mit Kliniken, Pflegeheimen, Kur- und Bäder GmbH, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen und weiteren. Und vor allem war der Austausch mit dem Gesundheitsamt, stellvertretend durch Tatjana Ritter, optimal und die Wege kurz.“