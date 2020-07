Punktlandung auf der Bundesstraße: Die Baustelle wurde auf die östliche Fahrbahnhälfte verlagert – Auf- und Abfahrten können wieder freigegeben werden. Verzögerungen gibt es einzig noch am Landratsamt.

Michael Waidele, Projektleiter des Regierungspräsidiums (RP), und sein Kollege Andreas Bossert sind zufrieden. „Es lief perfekt“, fasst Waidele die bisherigen Arbeiten am Millionenprojekt zusammen. Der detaillierte Zeitplan sei eingehalten worden – nun folgen erste Erleichterungen für die Verkehrsteilnehmer.

Auf- und Abfahrten der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Dürrheim können wieder freigegeben und die Baustelle von der westlichen auf die östliche Fahrbahnhälfte verlagert werden. Die B 33 ist weiterhin von Mönchweiler aus in Richtung Bad Dürrheim befahrbar.

Damit die Verlagerung erfolgen kann, war nochmals ein Großkampftag auf dem knapp drei Kilometer langen Abschnitt notwendig. Sowohl die End- als auch die neue Baustellenmarkierung in Gelb sei aufgetragen worden, „das wäre bei Regen nicht gegangen“, so Waidele. Aufgrund der drohenden Nässe habe man diese Maßnahme „mit geballter Kraft“ zu Ende gebracht. Auch die letzten Arbeiten an den Schutzplanken sowie die Leitpfosten mussten noch erledigt werden, um die sanierte Fahrbahnseite komplett fertigzustellen.

Am Mittwoch erfolgte die Spritzbegrünung von Bankett, der Böschung und der insgesamt sieben Verkehrsinseln. Auf letzteren ist Humus aufgebracht worden, um insektenfreundlichen Magerrasen anzusäen. Dieser sei pflegeleicht und hier würden sich laut Waidele Bienen sowie Falter wohl fühlen. „Das ist eine Ausgleichsmaßnahme, weil wir im Bereich des erweiterten Beschleunigungsstreifens an der Wieselsbergstraße mehrere Büsche wegnehmen mussten“, so der Projektleiter. Deshalb habe man sich dazu entschieden, die Inseln ökologisch zu gestalten.

Im Zuge der Umlegung der Baustelle auf die östliche Straßenseite werden nach und nach die Abfahrt Marbach sowie die Auf- und Abfahrten Wieselsbergstraße und an der „Wüba“ in der Vockenhauser Straße freigegeben. Das RP baut dann die entsprechende Beschilderung in der Stadt zurück.

Einzig der Zubringer im Bereich des Landratsamtes wird noch nicht für den Verkehr geöffnet. Dort sollte das RP im Auftrag der Stadt die Wegeführung des Radweges anpassen, damit dieser zukünftig direkt an der Schwenninger Straße verläuft. Jetzt kommt es dort offenbar vonseiten der Stadt zu Verzögerungen.

Auf der anderen Seite der Fahrbahn geht es unverzüglich weiter. „Wir beginnen dann gleich damit, die Schutzplanken abzubauen“, erklärt Waidele. Die Umleitungsstrecke wird in dieser Form weiterhin bestehen bleiben. Den Einsatz der mobilen Ampelanlagen an der Sperberstraße sowie am Friedhof sieht man derzeit nicht als erforderlich an – dies würde für Behinderungen auf der Umleitungsstrecke sorgen.

Spätestens Ende Oktober soll die Sanierung des vier Kilometer langen Abschnitts der Bundesstraße, die zwischen 2,5 und drei Millionen Euro kosten wird, abgeschlossen sein.