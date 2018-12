B-Juniorinnen spielen um Bezirkstitel

Acht Mannschaften aus dem Fußballbezirk Schwarzwald nehmen am Samstag an der Bezirksendrunde Futsal für B-Juniorinnen teil. Der Wettbewerb in der Sporthalle in Tuningen beginnt um 14 Uhr.

In zwei Vorrundengruppen spielen die Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A sind die SpVgg Bochingen, der SV Spaichingen, der SV Waldmössingen und die SpVgg Aldingen dabei. In der Gruppe B spielen die SG Rottweil-Zepfenhan, die SG Beffendorf, der SC 04 Tuttlingen und Gastgeber SG Tuningen.

Die beiden erstplatzierten Mannschaften beider Vorrundengruppen erreichen das Halbfinale, das um 16.30 Uhr beginnt. Um 17.15 Uhr beginnt das Spiel um Platz drei und um 17.30 Uhr soll dann das Endspiel ausgetragen werden. Der Bezirksmeister qualifiziert sich für ein Zwischenrundenturnier auf Verbandsebene.