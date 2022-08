Azubi-Tag soll für die Region begeistern

„Lerne deine Region Schwarzwald-Baar-Heuberg kennen!“ heißt die Einladung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg an alle jungen Menschen, die zum 1. September ihre Ausbildung begonnen haben. Am Donnerstag, 29. September, führt die Erkundungstour sie ab 9 Uhr durch die Region.

„Wir möchten die Fachkräfte von morgen für unsere Region begeistern“, erklärt die Geschäftsführerin der Wifög, Henriette Stanley, das Ziel dieser besonderen Aktion. Angesprochen sind neue Azubis hauptsächlich aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie sollen an diesem Azubi-Tag die Gelegenheit erhalten, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen.

Als Partner des Events organisiert die vivida bkk in Schwenningen den ersten Programmpunkt: Mit dem Vortrag „Entspannt und motiviert durch die Ausbildung“ und Tipps zum Thema Stressmanagement beginnt um 9 Uhr die Veranstaltung in den Räumen der bkk. Von dort bringt ein Bus die Teilnehmer zu den weiteren Stationen. Neben einem Graffiti-Workshop unter Leitung des Tuttlinger Graffiti-Künstlers Abdürrahim Kirik erwartet die Azubis ein Highlight: Im Hochseilgarten „Get-High“ Schramberg-Sulgen können die Teilnehmer Geschicklichkeit, Mut und Teamspirit beweisen. Für die Stärkung zwischendurch sorgt das Team der Wifög mit einem Lunchpaket.

Und kulinarisch endet der Tag auch für die Azubis: Beim Markt in der Halle in Schwenningen können sie in entspannter Feierabend-Atmosphäre und bei chilliger Live-Musik den Tag ausklingen lassen. Und ihre Gutscheine für ein Essen und Getränk ihrer Wahl an einem der zahlreichen regionalen Marktstände und Foodtrucks einlösen.