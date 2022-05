Autofahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 65-jähriger Autofahrer bei einem Auffahrunfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf dem Nordring ereignet hat. Der 65-jährige Fahrer eines Opel Merivas musste laut Polizei auf dem Nordring verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahranfänger reagierte zu spät und prallte mit dem benutzten VW Golf in das Heck des stehenden Opels, wobei der Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An den beiden beteiligten Autos entstand durch den Unfall rund 9000 Euro Sachschaden.