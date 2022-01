Autofahrer finden im Schwarzwald-Baar-Kreis kaum Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Die Zahl der im Kreis zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt rasant – die ohnehin im Landesvergleich unterdurchschnittliche Zahl der Ladesäulen hält mit diesem Wachstum allerdings nicht mit. Durchgreifende Besserung ist zeitnah nicht in Sicht.

In vielen Städten und Kreisen im Land verbessert sich die Situation aktuell zusehends. Unter anderem errichtet die EnBW in zahlreichen Städten in Baden-Württemberg so genannte „Urbane Lade-Hubs“, allerdings nicht in Villingen-Schwenningen. „Im Auswahlprozess des Projekts war Villingen-Schwenningen Teil der dafür benötigten Analysen. Aufgrund der dabei erhobenen Daten konnte die Stadt nicht mit in die finale Auswahl übernommen werden. Maßgeblich war dabei die bei dem Projekt relevante Einwohnerdichte der Region“, erklärt EnBW-Pressesprecher Heiko Willrett.

Prinzipiell konzentriert sich die EnBW mittlerweile ausschließlich auf Schnellladesäulen. Warum der Konzern in der Vergangenheit den Schwarzwald-Baar-Kreis so vernachlässigt hat, lässt der Pressesprecher unbeantwortet.

Eine klare Ansage, dass der Energieriese nun aber wenigstens mit einigen „ High Power Chargern“ im Kreis loslegt, gibt es ebenfalls nicht: „ Wir gehen davon aus, in der Region weitere Schnellladeoptionen schaffen zu können. Konkrete Angaben können wir dazu derzeit jedoch nicht machen, wofür wir um Verständnis bitten.“

Verschiedene Energieversorger arbeiten wie auch die EnBW mit Handelsunternehmen zusammen, um auf den Parkplätzen von Supermärkten und Handelszentren eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Doch auch über diese Schiene bahnt sich keine bessere Versorgung des Kreises an: „Die Gründe dafür liegen allein an den im Kreis verfügbaren Standorten für moderne Schnellladeinfrastruktur. Geeignete Standorte weisen in aller Regel – nicht zwingend – eine hohe Frequenz an Fahrzeugen und eine direkte Anbindung an Fernverkehrsachsen und/oder Einkaufs- oder Gastronomieangebote in unmittelbarer Umgebung auf“, so der EnBW-Sprecher. So kann man die Angaben zusammenfassen: Zu wenig los und zu weit ab vom Schuss, als dass die EnBW hier umfänglich tätig würde.

Andere Anbieter sehen das offenbar genauso, denn von Allego, FastNed, Eon oder Smartrics sind ebenfalls keine Aktivitäten bekannt. Die Datenbank „StandortTOOL“, in der alle genehmigten Ladesäulen aus den unterschiedlichen Förderprogrammen gelistet sind, weist keine nennenswerten Vorhaben in der Region aus.

Zwei weitere Schnelllademöglichkeiten

Neben einigen wenigen AC-Ladesäulen befinden sich offenbar nur zwei weitere Schnelllademöglicheiten in der Planung: eine Säule an der Tankstelle am Wieselsberg in Villingen sowie eine Ladesäule an der Tankstelle an der B 27 nach Blumberg. Auch der Energiedienst, der im November in Rheinfelden einen großen Ladepark mit 14 Ladepunkten errichtet hat, plant zeitnah keinen durchgreifenden Ausbau: Man werde im Schwarzwald-Baar-Kreis einzelne Säulen hinzubauen, aber keinen Ladepark, teilte Pressesprecher Axel Langer mit.

Prinzipiell seien auch Schnellladesäulen denkbar, allerdings gibt es im Moment keine konkrete Standortplanung: „Ja, auch ›Energiedienst‹ plant und prüft Standorte für Schnellladesäulen, die wir selbst und in Zusammenarbeit mit Partnern bauen werden. Sobald diese Standorte feststehen, werden wir dies kommunizieren.“

Der FDP-Landtagsabgeordnete Frank Bonath hatte im Mai eine kleine Anfrage an die Landesregierung zur Ladesäulen-Infrastruktur im Landkreis gestellt und im Juni Antwort erhalten. Demnach gab es nach offiziellen Zahlen Mitte 2021 exakt 93 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Kreis. Da die meisten Ladesäulen zwei, einige so genannte Triplelader auch drei Anschlüsse aufweisen, entsprach dies etwa 45 Ladesäulen. Die ganz überwiegende Mehrheit funktioniert mit Wechselstrom (81 Ladepunkte), bei zwölf Ladepunkten handelt es sich um Schnellladesäulen (Gleichstrom) mit einer Leistung von 50 Kilowatt oder mehr. Bei den Anbietern dominieren die Stadtwerke Villingen-Schwenningen, Energiedienst und die EGT Triberg, hinzu kommen öffentliche Ladesäulen der Telekom und von Autohäusern. Lademöglichkeiten bei Hotels sind zumeist als „Tesla Destination Charging“ nur Fahrzeugen dieses Herstellers vorbehalten.

Im Landesschnitt abgeschlagen auf hintersten Rängen

Mit dieser Versorgung rangierte der Kreis Mitte des Jahres im Landesschnitt abgeschlagen auf hintersten Rängen. Für die Rangliste hatte das Verkehrsministerium die Messgröße Ladesäulen pro 1000 Einwohner genutzt. Spitzenreiter war demnach der Stadtkreis Heilbronn mit 1,3 Ladepunkten pro 1000 Einwohnern. Es folgten der Bodenseekreis (1,1), der Kreis Calw (1,1) sowie die Stadt Stuttgart und der Kreis Waldshut (je 1,0). Mit einer Messzahl von lediglich 0,4 schnitt der Schwarzwald-Baar-Kreis sehr schlecht ab, nur vier Stadt- beziehungsweise Landkreise waren noch schlechter versorgt. Seit der Anfrage des Landtagsabgeordneten sind einige neue Ladesäulen hierzulande installiert worden. Rechnerisch ergibt sich eine Abdeckung von nunmehr 0,6 Ladepunkten pro 1000 Einwohner.

Doch die Zahl trügt, denn bei vielen Ladesäulen ist einer von zwei Parkplätzen für Carsharing-Unternehmen reserviert. In der Praxis ist es so, dass häufig sogar beide Plätze von nicht ladenden Sharing-Autos belegt sind. Diese Säulen sind für die Allgemeinheit weitgehend wertlos. Schlimmer noch: Zugeparkte Ladesäulen machen keinen Umsatz – mit der irrigen Schlussfolgerung bei den Betreibern, es gebe ja keinen Bedarf.

Doch selbst wenn man diese Säulen mitrechnet, liegt der Schwarzwald-Baar-Kreis weiterhin deutlich unter dem Landesschnitt, da andernorts eben zahlreiche Lade-Hubs entstanden sind, und vor allem auch Parkplätze des Handels, häufig mit einer zweistelligen Anzahl an Ladepunkten, aufgerüstet werden.

Etwa 5000 Fahrzeuge mit Stecker im Kreis unterwegs

Der Bedarf wächst unterdessen stark. Wie in der gesamten Republik nimmt auch im Kreis die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Stecker spürbar zu. Ende 2020 gab es 943 reine Elektrofahrzeuge, dazu kamen 2083 Plug-in-Hybride, teilte Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts, mit. Die Zahlen für 2021 liegen noch nicht abschließend vor, es ist aber mit mitttlerweile 1750 reinen Elektrofahrzeugen im Kreis zu rechnen, dazu kommen etwa 3250 Plug-in-Hybride. Das ist eine Steigerung um knapp 80 beziehungsweise mehr als 50 Prozent. Für 2022 ist eine weitere deutliche Beschleunigung des Bestands an Elektrofahrzeugen zu erwarten.

Im Oberzentrum gibt es beispielsweise bis auf Tannheim mit vier Ladepunkten an der Nachsorgeklinik keinen kleinen Stadtbezirk mit öffentlicher Ladeinfrastruktur. In Donaueschingen sieht es mit Aasen, Pfohren oder Grüningen nicht besser aus, besonders dünn ist das Ladenetz im Südkreis: Bis auf Zollhaus gibt es in keinem Blumberger Stadtteil öffentliche Ladesäulen, auch in den Ortsteilen von Bräunlingen oder Hüfingen sucht man bis auf ein Hotel in Fürstenberg vergeblich nach Strom für das Elektroauto.

Hinzu kommt: Viele Ladesäulen stehen einfach nicht dort, wo Bedarf herrscht. Selbst Ankerpunkte wie das Schwarzwald-Baar-Klinikum oder das Fachmarktzentrum Auf Herdenen bieten bislang keine Lademöglichkeit, und vor allem Wohngebiete mit Geschosswohnungsbau und hohem Mieteranteil und somit ohne eigene Lademöglichkeit sind unterversorgt. Wer in der Innenstadt von Villingen oder Donaueschingen shoppen gehen möchte und dabei das Auto laden, schaut praktisch komplett in die Röhre.

Ein Problem dürften fehlende Zuständigkeiten sein. Der Landkreis sei in keiner Weise involviert, ließ Frank wissen, und kommunale Konzepte sind nicht vorhanden. In Villingen-Schwenningen zum Beispiel blieb ein Antrag der Grünen-Fraktion zur Erstellung eines Rahmenplans zur Ladeinfrastruktur einstweilen unbearbeitet.

So bleibt denen, die zur Elektromobilität wechseln wollen, nur die Hoffnung auf den Erfolg des Deutschlandnetzes, also der laufenden Ausschreibung des Bundes zur Errichtung eines engmaschigen Ladenetzes. In den Regionallosen sind je ein Lade-Hub mit zwölf Ladepunkten in Villingen und in Schwenningen vorgesehen, für Donaueschingen ist ein Ladehub mit acht Plätzen ausgeschrieben.