Extrem viel Glück hatten eine 38-jährige Mazda-Fahrerin und ihr Ehemann, als sie mit ihrem Fahrzeug am Sonntagmorgen von der zweiten Parketage des Klinikum-Parkhauses in VS etwa sechs bis sieben Meter in die Tiefe stürzten.

Das Fahrzeug kam laut Polizei mit dem Dach auf. Ohne Verletzungen konnte sich das Ehepaar aus dem Fahrzeug befreien, so die Polizei. Ihr kleiner schwarzer Hund (Chanell), der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, war jedoch gehörig geschockt. Er lief davon. Die 38-Jährige war beim Einparken statt auf die Bremse aufs Gaspedal geraten und hatte mit ihrem Fahrzeug das Außengeländer des Parkgebäudes durchbrochen.