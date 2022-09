Ausbildungsmesse für Kurzentschlossene

Selten waren die Chancen für Bewerber so gut: Viele Branchen suchen händeringend nach motiviertem Nachwuchs. Doch wo anfangen? Orientierung und individuelle Beratung bietet die „Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium“ vom 22. bis 24. September auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen. Rund 250 Aussteller laden laut Pressemitteilung der Messe zu persönlichen Gesprächen und Mitmach-Aktionen ein. Viele hätten außerdem tagesaktuelle Ausbildungsplätze im Gepäck, die sofort besetzt werden können. Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 geöffnet. Eintritt und Parken sind frei.

Geboten werden Informationen zu Berufen wie Elektroniker, Kauffrau für Büromanagement oder Friseur, aber auch zur Ausbildung zum Forstwirt, zum Orthopädietechnik-Mechaniker oder zu Pflegeberufen. Die Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar ist mit ihren Innungen vor Ort und stellt über 130 Ausbildungsberufe vor. Außerdem verraten die Profis, wie das moderne Handwerk seinen Beitrag zur Klimarettung leistet. Auch zum Thema Studium geben Hochschulen wie die Lazi Akademie für Visuelle Kommunikation und Arbeitgeber wie die SHW Brake Systems GmbH Tipps und Hilfestellung auf der Messe.

An vielen Ständen können Besucherinnen und Besucher kleine berufsspezifische Aufgaben lösen und hautnah testen, ob ihnen der Beruf liegt – und vor allem Spaß machen würde. Für alle, die noch gar nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll, bietet die Anton Häring KG einen digitalen Orientierungstest an. Bei Aesculap können Interessierte ihre Fingerfertigkeit ausprobieren und eine Fahrradklingel bauen. Menschen mit gutem Gedächtnis sind vielleicht am Stand der Bundespolizeiakademie richtig: „Recognizing – erkennst du den Täter wieder?“

Bei Continental kann man mithilfe eines Livestreams einen Blick in die Ausbildungswerkstatt werfen und beim Schwarzwald-Baar-Klinikum gibt es Praxistipps zum Hände desinfizieren. Spannend wird es auch im Truck vor den Messehallen: Im „ebm-papst Escape Room“ müssen Teams innerhalb von 20 Minuten einen unerwarteten Stromausfall beheben und ein Großevent vor der Absage retten.