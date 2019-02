Der Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar beginnt mit dem Verlegen von Glasfaserkabeln im Bereich des Messegeländes. Beim symbolischen Spatenstich berichtet Geschäftsführer Jochen Cabanis über die Bedeutung dieses Abschnitts.

Es ist einer der bedeutendsten Abschnitte für VS-Schwenningen, betont der Zweckverband-Chef, der stellvertretend für den verhinderten Oberbürgermeister Jürgen Roth das Wort ergriff. Durch die rund 1,8-Millionen-Euro-Investition werden das Messegelände, die Duale Hochschule und die David-Würth-Schule an das Breitbandnetz angeschlossen. „Es gibt keine Garantie, aber unser Ziel ist es, dass das Messegelände bis zur Südwest-Messe (Mitte Juni) angeschlossen ist“, erklärt Cabanis.

Ausgehend von der Tennishalle am Waldeck, werden die Leitungen über den Neckarstadtteil im Bereich der Pauluskirche, die Werastraße querend, in Richtung Neckartower verlegt. „Dort müssen wir vor der Südwest-Messe sein, damit wir unser Ziel erreichen“, berichtet Cabanis. Von dort aus gehe es weiter in Richtung Marktplatz. Dann sei dieser Abschnitt geschafft. Gleichzeitig bilde diese Baumaßnahme aber die Grundlage für den zukünftigen Anschluss weiterer Gebiete.

„Von hier aus werden wir die Helios-Arena, das Gewerbegebiet Dickenhardt und das Zollhaus anschließen“, blickt Cabanis in die Zukunft. Das passiere aber nicht mehr in diesem Jahr und sei auch nicht in den 1,8 Millionen Euro enthalten. Neben Messe und Schulen wurden auch 107 private Haushalte vom Zweckverband angeschrieben, „die auf unserer Route liegen“, berichtet der Geschäftsführer. Die Resonanz sei bislang jedoch mager. Lediglich 25 hätten sich für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden. „Das sind nicht viele, allerdings haben wir im Stadtgebiet eine andere Konstellation als in Ortsteilen oder in ländlichen Gemeinden“, erklärt Cabanis. So gebe es in der Stadt die Konkurrenzsituation mit anderen Anbietern, zudem seien die Haushalte nicht so unterversorgt wie in kleinen Ortsteilen. !In Rietheim beispielsweise wollen mehr als 70 Prozent der Privathaushalte angeschlossen werden und sind es teilweise auch schon.“

Jochen Cabanis weist nochmals darauf hin, dass alle bereits angeschriebenen Anwohner noch die Chance haben, sich für einen Hausanschluss zu entscheiden, wohl wissend, „dass auch viele Mietwohnungen oder Mehrparteienhäuser darunter sind“. Die Abstimmung in Hausverwaltungen brauche oft Zeit. Auch sei die Bereitschaft von Vermietern, diese Kosten zu tragen, nicht immer gegeben. Allerdings, so der Zweckverband-Chef, hat die Stadt beschlossen, dass die Gehwege, die jetzt neu gemacht werden, die kommenden fünf Jahre geschlossen bleiben.

„Wer sich jetzt gegen den Hausanschluss entscheidet, schaut in nächster Zeit in die Röhre.“ Es gebe zwar eine Option, diese kommt die Kunden aber teuer zu stehen. „Wer nachträglich einen Anschluss legen lässt, trägt innerhalb der kommenden fünf Jahre nicht nur die Kosten für den Hausanschluss, sondern auch für alle Baumaßnahmen auf städtischem Grund“, warnt Cabanis vor. Dann sei nicht mit Kosten von 1000 bis 2000 Euro zu rechnen, sondern mit dem Doppelten.