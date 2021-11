Ausbau der Kita geht voran

Die Arbeiten für die Erweiterung der Kindertagesstätte an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen sind in vollem Gange. Vom Fortschritt erfuhren die Teilnehmer eines Treffens von Vertretern der Hochschulen und der Stadt Villingen-Schwenningen.

Inmitten von Studierenden, die den Campus endlich wieder mit Leben füllen, trafen sich im Oktober Vertreter der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), der Hochschule Furtwangen/Furtwangen University (HFU) und der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) mit der Stadtverwaltung an der Polizeihochschule. Die regelmäßigen Treffen auf Leitungsebene dienen dem gegenseitigen Austausch rund um den Hochschulstandort Villingen-Schwenningen.

Die Hochschulen berichteten über die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs im anlaufenden Wintersemester. Auch wenn die Corona-Pandemie weiterhin besondere Herausforderungen mit sich bringt, überwiegt doch die Freude darüber, dass die Studierenden wieder an die Bildungseinrichtungen kommen können. Die Kanzlerin der HFU, Andrea Linke, berichtete über den erfolgreichen Einsatz des mobilen Impfteams des Schwarzwald-Baar Klinikums bei der DHBW und HFU, das 76 Impfungen vornehmen konnte. Zudem gab es einen konstruktiven Austausch zur Weiterentwicklung des Hochschulcampus VS-Schwenningen.

Bei einem Gang über das Gelände konnten sich die Vertreter über den preisgekrönten Neubau des Seminar- und Verwaltungsgebäudes sowie die landesweit einzigartige Schieß- und Trainingsanlage informieren. Eine weitere Besonderheit an der Hochschule für Polizei ist die Kindertagesstätte. Sie ist eine Kooperationseinrichtung der Stadt Villingen-Schwenningen mit der Hochschule.

Präsident Martin Schatz berichtete beim Austauschtreffen über die laufenden Bauarbeiten zur Erweiterung der Kindertagesstätte. Diese werden voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Die Kita wird dann insgesamt Platz für 60 Jungen und Mädchen bieten. Auch das Außengelände wird vergrößert und zu einer erlebnisreichen Spiel- und Bewegungslandschaft umgestaltet.