Für das Jubiläumsprogramm der Villinger Kumedie unter dem Motto: „Die Welt ist bekloppt – und wir auch“ am Freitag, 6. April, und Samstag, 7. April, ab 20 Uhr im Villinger Ratskeller mit den beiden Protagonisten Thomas Moser und Frank Blom gibt es nur noch wenige Restkarten für die Veranstaltung am Freitag. Die Vorstellung am Samstag ist bereits ausverkauft.

Restkarten sind erhältlich im Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen in der Niederen Straße 53, Telefon 07721/2 53 86, im Internet unter www.kumedie.de oder an der Abendkasse im Ratskeller. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr. (sbo)