Aufregung am Villinger Hochhaus

Ein Brandalarm im Villinger Hochhaus am Berliner Platz hat für Aufregung und einen großen Einsatz von Rettungskräften gesorgt. Die Feuerwehr konnte zwar schnell Entwarnung geben, war aber mehrere Stunden beschäftigt.

Gegen 19.45 Uhr wurde der Leitstelle eine Verrauchung des Kellers im höchsten Gebäude von Villingen in der Berliner Straße gemeldet. Aufgrund der Besonderheit des Objektes mit 15 Stockwerken und knapp 90 Wohnungen sowie einer entsprechend großen Anzahl an möglichen Betroffenen wurde neben einem Löschzug der Feuerwehr auch ein größeres Aufgebot an Rettungskräfte hinzugezogen. Im Einsatz waren hierfür unter anderem 15 Kräfte des DRK, welches mit dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes und Kräften des Ortsvereins Villingen anrückte. Auch die Polizei, der Kreisbrandmeister sowie ein Rettungswagen des ASB hatte die Leitstelle alarmiert.

Vor Ort hatten die ersten Bewohner das Gebäude bereits verlassen, während sich ein Trupp unter Atemschutz unverzüglich auf Erkundung in den Keller begab. Dort konnte ein Brandgeruch, jedoch keine größere Verrauchung oder gar ein Feuer festgestellt werden. Dennoch wurde der große Keller komplett kontrolliert, um eine Gefahr für die Bewohner auszuschließen. Diese durften schließlich nach 20 Minuten wieder in das Gebäude. Erst danach stieß die Feuerwehr auf die Ursache für den Brandgeruch und die leichte Verrauchung.

In einem an ein Nachbargebäude angrenzenden Kellerraum war es in einer Dehnfuge zu einem leichten Schwelbrand gekommen. Um an den verdeckten Brandherd zu gelangen und diesen abzulöschen, mussten die Einsatzkräfte außen ein Blumengitter und Dichtmaterial abreißen, so dass am Gebäude laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Erst gegen 23 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.