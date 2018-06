Ein junger Mann im Teufelskostüm, der sich während des Programms Zutritt zu den Garderoben der Akteure verschafft hat und versucht haben soll, mit einem Mädchen in Kontakt zu kommen, hat beim Zunftball der Historischen Narrozunft Villingen am Samstag in der Neuen Tonhalle für Aufregung gesorgt.

Der 26-Jährige sei ziemlich betrunken gewesen, erklärt Zunftmeister Anselm Säger. Ob er die Siebenjährige tatsächlich berührt hat, sei noch nicht klar und Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem er trotz Aufforderung die Garderobe nicht habe verlassen wollen, hätten ihn zwei Erwachsene aus dem Zunftballteam dem Sicherheitsdienst übergeben, der schließlich die Polizei gerufen habe. Die Beamten hätten den Betrunkenen mitgenommen und später auch die Eltern, den Großvater und das Mädchen aufs Revier gebeten, um deren Aussagen aufzunehmen.

Sicher sei, dass der Eindringling eine offizielle Karte für den Zunftball hatte, stellte Säger fest, denn er habe einen entsprechenden Bändel am Arm getragen. Mit diesem habe er aber nicht die Räume im ersten Stock betreten dürfen, für Akteure und Techniker gebe es ein eigenes Armband in einer anderen Farbe. „Wir haben Glück gehabt, dass nichts passiert ist“, atmet Säger auf.

Aber nach diesem Vorfall mache sich die Zunft natürlich Gedanken über die Sicherheit. Geplant sei auf jeden Fall, mehr Securitykräfte einzusetzen, die den Aufgang zu den Garderoben schützen und darauf achten, dass tatsächlich nur Berechtigte über die Treppe ins Obergeschoss kommen. Und überhaupt wolle die Zunft die Menschen für dieses Thema sensibilisieren, damit sie ein wachsames Auge für die Kinder haben und auf sie aufpassen. Es gelte, dem Nachwuchs beizubringen, wie er sich in solch einer bedrohlichen Situation verhält und wie er reagieren kann.

Die Zunft habe auch zu den anderen Fasnetvereinen Kontakt aufgenommen und sie über den Vorfall aufgeklärt. Dass Säger die Zuggesellschaft informiert habe, sei gut, betont Meik Gildner, Zunftmeister der Hexenzunft. Bei den Proben für die Hexenbälle am Freitag und Samstag habe er bereits in Ruhe mit den Eltern der mitwirkenden Kinder gesprochen, um ein Bewusstsein zu schaffen, auch an der Fasnet aufmerksam zu sein. Die Hexenzunft habe schon vor Jahren eine Securitygruppe zur Kontrolle an der Treppe einführt, die nur Teammitglieder mit einem Ausweis passieren lässt. Eingeführt zum Schutz vor Diebstahl, sei dieses Konzept unter dem neuen Aspekt natürlich um so wertvoller. Und auch während des Ball halte die Hexenzunft die Kindergruppen zusammen: Alle seien gemeinsam mit ihren Trainerinnen und vier Müttern in einem Seminarraum untergebracht und könnten mittels Beamer die Show live verfolgen. Dies halte zum einen die Geräuschkulisse im Saal niedriger, trage zum anderen zur Sicherheit der Kinder bei.

Was nun tatsächlich geschehen ist, beschäftigt derzeit die Polizei. Bisher gebe es keinen Hinweis, dass eine Straftat vorliegt, stellt Polizeisprecher Michael Aschenbrenner fest. Da es um das Wohl eines Kindes gehe, behandle die Polizei den Fall jedoch sehr sensibel und habe den jungen Mann am Samstag vorläufig festgenommen. Die Vernehmungen seien noch am Laufen. (sbo)