Aufholjagd der Wild Wings wird nicht belohnt

Die ersatzgeschwächten Wild Wings mussten trotz toller Moral eine knappe 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)-Niederlage beim EHC Red Bull München einstecken. Die Schwäne lagen bereits mit 1:4 zurück.

Bei den Wild Wings musste zu den coronabedingten sieben Ausfällen und dem langzeitverletzten David Cerny zusätzlich auch noch der verletzte Stürmer Boaz Bassen passen. Das Tor hütete wie angekündigt Marvin Cüpper. Die Nummer eins, Joacim Eriksson, nahm auf der Ersatzbank platz.

Nationalstürmer Philip Gogulla zog nach einem Fehlpass von Niclas Burström schon nach neun Sekunden ab, Cüpper war aber auf dem Posten. Auf der anderen Seite ließ sich Danny aus den Birken nicht von Tomas Zaborsky überlisten. SERC-Verteidiger Johannes Huß kassierte zwei Strafminuten. Zachary Redmond brachte die Scheibe aber nicht an Cüpper vorbei. Der Schwenninger Schlussmann rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt. Und der 28-Jährige machte seine Sache ganz ausgezeichnet, hielt gegen Yasin Ehliz, Jonathon Blum und Maximilian Kastner seinen Kasten teils mit sensationellen Paraden sauber. Ein SERC-Entlastungsangriff von Tyson Spink war aber auch nicht ganz ungefährlich. Frederik Tiffels zog zu Beginn des zweiten Drittel ab, Cüpper war aber aufmerksam. Der starke Schwenninger Goalie hielt auch erneut gegen Kastner. Anschließend war eine Strafe gegen Schwenningen angezeigt. Die Münchner agierten mit sechs gegen fünf Feldspieler. Ehliz brachte ein feines Zuspiel auf Ben Smith und der Ex-NHL-Star netzte aus kurzer Entfernung erfolgreich ein. Doch die Wild Wings hatten die passende Antwort parat. Nur 24 Sekunden später ließ Alexander Karachun mit einem schönen Handgelenkschuss die 30 mitgereisten Schwenninger Fans im Olympia-Eisstadion jubeln, es hieß 1:1. Doch die Hauherren gingen erneut in Front.

Zu Beginn des dritten Drittels parierte schwanden den Schwänen die Kräfte, auch Colby Robak musste aufs Sünderbänkchen. Huß brachte den Puck nicht weg, Parkes spritze dazwischen und netzte zum 4:1. Als Tyson Spink und das Münchner Toptalent Julian Lutz gemeinsam auf die Strafbank beordert wurden, ging SERC-Trainer Christof Kreutzer gegen die Schiedsrichter mal wieder „aus dem Sattel“, schimpfte lautstark, doch es nützte ja nichts. Dann aber ein Überzahlspiel für Schwenningen. Karachun bediente Zaborsky mustergültig und dieser traf zum 2:4 aus Gästesicht. Und plötzlich war der Puck erneut im Münchner Kasten. Maximilian Hadraschek bejubelte sein erstes Saisontor.

Konrad Abeltshauser musste in die Kühlbox, Schwenningen spielte in Überzahl. Aus den Birken, konnte gerade noch gegen Zaborsky retten. Eine Minute vor Schluss zog Kreutzer seinen Goalie.Tyson Spink hatte zehn Sekunden vor Schluss das leere vor sich, aber Kastner blockte den Puck uns sicherte so München den Sieg.