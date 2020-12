„Wir sind halt so gestrickt“ – fast entschuldigend legen Manfred Herzner und Sven Kieninger mitten im Shutdown das Programm des Turnvereins Villingen für das erste Halbjahr 2021 vor. Darin gibt es neue Angebote an Rehasport.

Der Vorsitzende und der Geschäftsführer des größten Villinger Vereins sind sich einig darüber, dass „ganz normal“ geplant werde, wie es mit den Kursen, Trainings- und Übungsstunden weitergehe. Nach dem Motto „es wird wieder besser“ bereitet man sich auf die Zeit mit einem gezähmten Coronavirus vor, zunächst ab dem 10. Januar. Dort soll, wenn es der Pandemieverlauf zulässt, mit den restlichen Kursstunden begonnen werden, die aus dem Spätherbst noch ausstehen.

Die neuen Kurse beginnen dann im April. Zugleich soll am 11. Januar, morgens um 9.30 Uhr in der Tanzschule Seidel der erste von drei ganz neuen Kursen mit dem Titel „Rehasport – Orthopädie“ starten. Das Angebot wurde geschaffen, sagt Kieninger, weil es in diesem Bereich eine riesige Nachfrage und lange Wartelisten für die zu wenigen Möglichkeiten gebe, nach Unfall- und Sportverletzungen, bei Rücken- und Gelenkbeschwerden, mit Arthrose, Bandscheibenvorfall, Osteoporose und Krebs sowie Übergewicht mit Sport auf die Beine zu kommen.

Gezielte Bewegung für Menschen mit Krebs gibt es beim Turnverein bereits. Mit dem Bereich Orthopädie beginne nun damit, das Programm für Rehabilitationssport wesentlich zu erweitern, kündigt Manfred Herzner. Wer von seinem Arzt eine Rehasportverordnung (50 Sportstunden in 18 Monaten, die von der Krankenkasse bezahlt werden) erhalten hat, kann sofort einsteigen – sofern die Corona-Landesverordnung es zulässt. Derzeit gelte (noch), weiß Herzner, dass Rehasport unter Einhaltung der AHA-Regeln durchgeführt werden dürfe. Die medizinische Sporttherapeutin Karola Berberich kommt vom Turnen und Kunstradfahren, lebt seit zehn Jahren in Villingen und wird nicht nur diesen Kurs, sondern auch zwei weitere mit maximal 15 Teilnehmern anbieten. Der zweite findet ebenfalls montags und in der Tanzschule Seidel, aber erst von 10.30 bis 11.15 statt und der dritte mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Südstadtturnhalle. „Ein Einstieg ist jederzeit möglich“, sagt die 43-Jährige. Anmeldungen werden unter info@tvvillingen.de erbeten oder zu den Ferienöffnungszeiten der Geschäftsstelle (immer Dienstag- und Donnerstagvormittag) auch telefonisch, Telefon 07721/2 64 08.

Auf den 90 Seiten des Programmheftes finden sich ansonsten die gewohnten Bewegungsangebote für Menschen von zwei bis 99 Jahren: Lauftreffs und Pilates, Fitness, Spiele, Kindersportschule, Walking, Rope Skipping, Trampolinturnen, Fechten, Volleyball und vieles mehr. Das Training ist in allen Bereich derzeit zwar nicht möglich – Ausnahme sind die beiden Kader-Leichtathleten Tim Assmann und Adrian Engstler – doch „wir alle würden lieber heute als morgen damit wieder beginne“, spricht Kieninger den über 2000 Turnvereinsmitgliedern und weiteren Kursteilnehmern aus der Seele.

Auf Eis liegen derzeit freilich auch die Planungen für den Neubau einer Multifunktions-Sporthalle im Goldenbühl. Stadt und Verein hatten sich hierfür schon sowohl auf einen möglichen Standort, als auch eine Zusammenarbeit verständigt. Die Planungsmittel standen im Haushalt 2020. Von dort sind sie gerade nach 2022 verschoben worden. „Falls überhaupt gebaut wird, dann steht die dringend benötigte Halle also frühestens 2024“, bedauert der Vorsitzende.