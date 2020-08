Auf die „Sichtbar“ folgt nun das „La Lou“

Die „Sichtbar“ am Marktplatz ist schon längere Zeit Geschichte. Der ehemalige Inhaber hatte die Bar im Dezember 2017 eröffnet, im Mai 2018 hatte dieser jedoch bereits nach einem Nachfolger für die Räumlichkeiten gesucht. Die ursprünglichen Pläne von Bar im Erd- und Tanzbereich im Untergeschoss, in denen einst ein Drogeriemarkt war, konnten nie richtig realisiert werden.Mittlerweile ist der zwischenzeitliche Leerstand wieder zum Leben erwacht.

Kerim Koyun ist neuer Betreiber und eröffnete Anfang August an der Ecke zur Bildackerstraße das Café „La Lou“. Die Übernahme habe bereits im März stattgefunden, erzählt der 26-Jährige in einem Gespräch. Die Umbauarbeiten für das neue Café seien in den vergangenen fünf Monaten gut vorangegangen. Koyun habe das Design selbst gestaltet. Eine Besonderheit: Statt gedruckter Speisekarten auszulegen, sind an den Tischen QR-Codes platziert. In dem Café können Gäste nicht nur verschiedene Leckereien wie Waffeln, Pancakes und Früchteplatten genießen, sondern auch Shisha rauchen. Auf der Speisekarte stehen allerdings keine alkoholischen Getränke. „Dafür gibt es aber alkoholfreie Cocktails“, sogenannte „Mocktails“, schmunzelt Koyun.

Der Betreiber lege besonderen Wert darauf, dass sich das integrierte Shisha-Konzept von „den üblichen Shisha-Bars“ unterscheidet, wie er betont. So hofft er darauf, auch Familien mit seinem Angebot tagsüber anlocken zu können. „Bei uns ist jeder willkommen“, ergänzt der Betreiber von „La Lou“.

Er selbst habe bereits mehrere Jahre Erfahrung im Gastronomie-Bereich sammeln dürfen. „Ich wollte schon sehr lange ein eigenes Café betreiben“, sagt er. Umso mehr freue sich der Gastronom über die Möglichkeit, auf dem neu gestalteten Marktplatz etwas Passendes gefunden zu haben. Das Konzept komme bisher sehr gut bei den Leuten an. „Die Stimmung bei den Kunden ist gut, die Atmosphäre und das Ambiente sind sehr schön“, erzählt Koyun. Das Café „La Lou“ hat auch in den Abendstunden geöffnet. Im Innenbereich ist der Eintritt aufgrund der integrierten Shisha-Bar jedoch erst ab 18 Jahren möglich.