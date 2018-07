Auf der Suche nach einem Parkplatz weichen die Studenten der Polizeihochschule oft auf die angrenzende Sturmbühlstraße in VS-Schwenningen aus. Sehr zum Frust der anliegenden Gartenbesitzer. Durch die Überlastung müssen Studenten und Anlieger auf alternative Fortbewegungsmittel zurückgreifen.

Für die rund 1000 Studierenden und etwa 200 Personen aus dem Stammpersonal der Hochschule für Polizei am Campus VS-Schwenningen stehen auf deren Gelände 420 offizielle Parkplätze zur Verfügung, erklärt Frank Faras, Pressesprecher der Hochschule. Natürlich müsse man bedenken, dass nicht jeder Student mit dem Auto komme. „Viele fahren mit dem Fahrrad oder bilden Fahrgemeinschaften.“ Aber die Situation sei offensichtlich schwierig, gibt der Pressesprecher zu. Als Ersatz für die begrenzte Zahl der Parkplätze am Campus dient vor allem die angrenzende Sturmbühlstraße. Die Auswirkungen beschäftigen auch die Besitzer der anliegenden Schrebergärten.

Laufen, Fahrradfahren und Fahrgemeinschaften

Zu diesen gehört Adriano Puglisi. Er ist über die Situation verärgert. Seit Jahren habe er Probleme, einen Parkplatz zu finden und bekomme stets Knöllchen, weil er im Halteverbot steht. Auch andere Gartenbesitzer, sagt er, teilen seinen Frust – diese haben aber teils alternative Möglichkeiten für sich gefunden, in ihren Garten zu gelangen. Ein Gartenbesitzer etwa, der in der Bert-Brecht-Straße wohnt, beschreibt das Problem aus seiner Sicht: „Wenn ich daheim wegfahre und vor meinem Garten keinen Parkplatz finde, muss ich wieder zurück und dann ist der Parkplatz vor meinem Haus meistens schon wieder belegt“, sagt er. Deshalb würde er jetzt immer in seinen Garten laufen. „Aber wenn ich mal Werkzeug mitnehmen muss, ist das sehr umständlich.“

„Außerhalb der Stoßzeiten findet man eigentlich immer einen Parkplatz. Leider liegen die halt entweder sehr früh morgens oder spät abends“, berichtet ein Student. Er sieht die Sache zwar mit Humor, musste aber auch schon längere Fußmärsche auf sich nehmen. Er würde aus Stuttgart kommen und habe gar keine andere Möglichkeit, als mit dem Auto zu fahren.

Eine weitere Gartenbesitzerin hat sich ebenfalls bereits an die Stoßzeiten der Vorlesungen gewöhnt und versucht, abseits dieser Phasen in den Garten zu gehen. „Es stehen immer verhältnismäßig viele Autos in der Sturmbühlstraße. Auch die umliegenden Straßen sind in der Regel zugeparkt. Aber am Morgen habe ich bisher – mit ein wenig Geduld – immer einen Parkplatz gefunden“, sagt sie.

Jana Bergmann, Studentin im dritten Semester, fährt mit dem Fahrrad zur Hochschule. Sie weiß von Studienkollegen, die auch Fahrgemeinschaften bilden, hat aber auch schon gesehen, wie sich der ein oder andere aus Verzweiflung auf eine nicht gekennzeichnete Parkfläche gestellt hat.

Zahl der Studierenden steigt weiter an

„Durch die Einstellungsoffensive wird die Zahl der Studierenden weiter ansteigen“, sagt Faras. Die Studenten kommen aus ganz Baden-Württemberg und seien teilweise auf das Auto angewiesen. „Wie die Parkplatzsituation in Zukunft angegangen werden kann, muss von dem zuständigen Amt geprüft werden“, sagt der Hochschulsprecher.