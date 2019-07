Nach den Abriss- und Bodenarbeiten stehen auf dem ehemaligen Emes-Areal die Bau- und Sanierungsarbeiten für den geplanten Pflege- und Wohnkomplex an. Die Eröffnung des Senioren-Pflegeheims ist für Anfang 2021 geplant.

Seit Dezember vergangenen Jahres bekommt das Gelände zwischen Bürk-, Bildacker- und Gartenstraße – einst durch die Fabrik- und Verwaltungsgebäude der Firma Emes Symbol für eine große Uhrenstadt, später durch Vandalismus oder Brandstiftung gebeutelt und zum Schandfleck verfallen – ein neues Gesicht. Zum Jahreswechsel 2020/21 soll das umfangreiche Projekt des Investors WI-Immogroup aus Hildesheim (Niedersachsen) fertiggestellt sein: Das Investitionsvolumen für das gesamte Vorhaben beziffert das Unternehmen auf rund 26 Millionen Euro. Hierfür wird wie berichtet zum einen das denkmalgeschützte Eckgebäude grundsaniert und in ein Wohnhaus mit 19 Wohneinheiten umgestaltet – mit diesen Arbeiten soll ab Herbst begonnen werden. Zudem soll an der Bürkstraße ein Neubau eines Wohnhauses mit Seniorenwohnungen mit Betreuungsleistungen für ein oder zwei Personen in Verbindung mit individuellen Angeboten für Service- und Betreuungsleistungen realisiert werden. Demgegenüber, entlang der Bildackerstraße, entsteht ein Pflegeheim für 100 Bewohner, gegliedert in sieben Wohngruppen, ergänzt um drei Seniorenwohnungen mit Betreuungsleistungen.

Am Dienstag hat der Technische Ausschuss eine weitere Projektkonkretisierung beschlossen mit der Folge, dass nun mehr die Tagespflege in dem Gebäude des Pflegeheims integriert wird. Die Zahl der Seniorenwohnungen reduziert sich somit. Im Gegenzug wird die Zahl der Wohneinheiten im Neubau an der Bürkstraße erhöht. Der Stellplatznachweis bleibt unverändert. Der Bebauungsplan, die Vorhabenpläne und die Projektbeschreibung wurden entsprechend angepasst. Träger des Senioren-Pflegeheims wird nach Übergabe des Komplexes durch die WI-Immogroup die Menetatis GmbH mit Sitz in Bergheim bei Köln sein.

Das Unternehmen besteht seit 2016 und ist eine Betreibergesellschaft für die langfristige Anmietung und den Betrieb von Seniorenzentren im gesamten Bundesgebiet. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, Mathias Neumayer, hatte zuvor als Leiter der AGO-Unternehmensgruppe bereits einige Projekte mit der WI-Immogroup realisiert. Ein weiteres gemeinsames Projekt der Menetatis GmbH und der WI-Immogroup entsteht derzeit in Aichhalden (Kreis Rottweil). „Ich beschäftige mich, bevor ich einen Pachtvertrag abschließe, umfangreich mit der Umgebung“, erklärt Neumayer. Dazu gehören stets eine Marktanalyse sowie ein Betrachten des Mikrostandorts. „Beides ergab positive Ergebnisse. Zum einen haben wir einen Bedarf nach einer solchen Einrichtung in Schwenningen gesehen, zum anderen punktet natürlich die eklatant gute Lage am Marktplatz“, sagt der Geschäftsführer.