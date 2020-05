Auf Bad Dürrheim kommen harte Zeiten zu

Es ist eine Momentsituation über die finanzielle Lage der Stadt, die Kämmerer Thomas Berninger dem Gemeinderat aufgezeigt hat. Doch es wird klar: Spätestens in der Julisitzung muss der Rotstift angesetzt werden, auch wenn es an mancher Stelle richtig weh tun wird. „Ein Defizit von fünf Millionen Euro muss schnell halbiert werden", schloss der Stadtkämmerer seinen Vortrag über die Finanzen der Stadt und der Kur und Bäder.

Veranschlagt waren für 2020 bei der Gewerbesteuer bei der Einnahmenseite fünf Millionen Euro. Nach den aktuellen Hochrechnungen werden es jedoch nur 3,8 Millionen Euro sein, wobei Berninger unterm Strich von vier Millionen ausgeht. Bis jetzt lagen die Einnahmen hier bei 1,8 Millionen Euro. Von der Stadt gestundet wurden bis jetzt 85 000 Euro. Weitere Stundungsanträge kommen fast täglich auf seinen Schreibtisch.

Der Einkommenssteueranteil lag in der Planung bei knapp 7,5 Millionen Euro. Hier rechnet man um einen Rückgang von elf Prozent, was rund 800 000 Euro entspricht, die neue Einnahme ist mit knapp 6,7 Millionen Euro berechnet. Beim Umsatzsteueranteil lag die Schätzung 2020 bei 935 000 Euro, hier kalkuliert man 70 000 Euro weniger. Weniger Einnahmen gibt es auch bei der Fremdenverkehrsabgabe (Minus 257 000 Euro). Die Stadt verzichtet auf die Kurtaxe während der Schließungszeit des Solemar, hier klafft ein Minus von 450 000 Euro und bei der Kindergartengebühr monatlich ein Minus von 30 000 Euro. Nicht beziffert ist der entstandene Mehraufwand im Bereich Personalkosten durch Krisenstab, Arbeitszeitregelungen, Freistellungen und ähnlichem.

Auch in der Liquidität der Stadt steht eine millionenschwere Verschlechterung: Hier muss Berninger 2,2 Millionen Euro weniger veranschlagen. Die große Abrechnung kommt nochmals im Jahr 2024, erläuterte der Herr der städtischen Finanzen, dann wird nochmals klar, wie sich die Einnahmenseite bei der Einkommenssteuer entwickle, sagte er mit Blick auf die vielen Arbeitnehmer, die sich momentan in Kurzarbeit befinden.

Bei der Kur und Bäder sieht es noch schlimmer aus. Thomas Berninger errechnete hier nach dem Stand 26. Mai ein Minus von 4,38 Millionen Euro. Dieser Verlust muss die städtische Tochtergesellschaft durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage der GmbH ausgleichen. Nach Auskünften Berningers beläuft sich diese bei Kur und Bäder auf rund acht Millionen Euro – sie wird durch das Jahr 2020 mehr als halbiert. In der Verrechnung der so genannten DAWI-Leistungen stehen auf der Einnahmenseite wiederum im Moment drei Millionen Euro, es sei jedoch nicht so, dass dies mit dem Verlust zu verrechnen ist, erklärt der Kämmerer.

Spekuliert Kur und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel mit Optimismus auf eine Wiedereröffnung des Solemar Ende Juni, müsse man eher den 1. November als Wiedereröffnungstermin ansehen. Man werde jedoch alles tun, um die Therme so schnell wie möglich wieder aufzuschließen. Selbst, wenn der Betrieb des Solemar pro Tag mehr kosten würde, als bei einer Schließung, beispielsweise durch erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsauflagen. Nach Pfingsten soll es eine neue Landesverordnung bezüglich der Bäder geben, man hofft, dass dann auch Thermen berücksichtigt sind.

Im Moment ist jedoch alles im Fluss. Denn noch nicht klar ist, wie viel Unterstützung die Stadt von Land und Bund bekommt. Man müsse die Sache von der Ausgabenseite angehen, erklärte er, sprich, es müssen Einsparungen für das laufende Jahr vorgenommen werden. Was gestrichen werden soll, darüber müssen sich nun die Mitglieder des Gemeinderats Gedanken machen. Als erster Termin, um den Rotstift anzusetzen, nahm man zunächst die Junisitzung ins Visier. Doch wies Wolfgang Kaiser (LBU) darauf hin, dass die Finanzkommission des Landes erst etwa Mitte Juni tage. Es könnte also durchaus sein, dass man Ende Juni immer noch nicht genau weiß, wie viel Geld es von Bund und Land geben werde. Es könnte also die Julisitzung sein, in der man erst Streichen könne.

Berninger sah dies nicht als Problem, aber drängte auf Klarheit vor der Sommerpause, diesem schloss sich der Bürgermeister an. „Es wird kein Spaß machen, an die Streichliste zu gehen“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz.

Als „eine ernüchternde Situation“ bezeichnete Heinrich Glunz (CDU) die Situation und geht davon aus, dass der Stadt „die Hilfe auf die Füße fallen wird“. Soll heißen, dass er damit rechnet, dass Fördermittel in Zukunft gekürzt werden für eine Refinanzierung. In Richtung Solemar erklärte er, dass man dieses frühestmöglich wieder öffnen müsse. Er befürchtet sonst einen Imageschaden, und man sei auch den Mitarbeitern gegenüber verpflichtet, diese wieder in Arbeit zu bringen.

Bezüglich des Solemar waren sich die Fraktionen auch einig. Unterschiedliche Wege sieht man bei der Streichliste. So plädierte Derya Türk-Nachbaur dafür, vor allem die großen Ausgabeprojekte anzuschauen, die anderen Fraktionssprecher sehen auch in Kleinbeträgen einen Beitrag zum Sparen. Klaus Götz (FW) sieht die Notwendigkeit, auch beim Personal im Rathaus einzusparen. Hier entgegnete Berggötz, dass man im Grunde schon zu wenig habe für die Aufgaben, und man dann diese Seite auch berücksichtigen müsse.