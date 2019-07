Auch am 100. Geburtstag geht’s um Zusammengehörigkeit

„Die Welt in unserer Mitte – Fest der Begegnungen“ – Unter diesem Slogan hat die Waldorfschule Villingen-Schwenningen mit einem Festival-Wochenende den 100. Geburtstag einer Pädagogik gefeierte, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt.

Bei dem Festival überzeugten sich die Besucher am Wochenende in der Schluchseestraße auf Basis zahlreicher Vorführungen, Projekt- und Abschlussarbeiten davon, was die Rudolf-Steiner-Schule unter ihrem Leitgedanken versteht – die Förderung der Fähigkeiten und Entwicklungen jedes Einzelnen und dessen ganzheitliche Entwicklung.

Gemeinschaftsgefühl gezeigt am Beispiel VS

Tamara Kohring, eine der Hauptorganisatorinnen des Festes, berichtete davon, wie vor einem Jahr die Festvorbereitungen mit dem Ziel starteten, die interkulturelle Vielfalt und das grenzüberschreitende Zusammengehörigkeitsgefühl der Schule sowie ihrer Schüler in den Fokus zu rücken.

Dass die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls auch auf engstem Raum von Bedeutung ist, zeigten die Festorganisatoren am Beispiel der Baden-Württemberg-Stadt Villingen-Schwenningen auf. Bis heute macht sie es sich in diversen Bereichen nicht einfach, ihre Zusammengehörigkeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Aktion der Schüler, eine selbst gefertigte Weltkugel von der Waldorfschule in Schwenningen auf den Villinger Latschari-Platz und wieder zurück zu rollen, hatte zum Auftakt doppelten Charakter. Sie war Ausdruck dafür, die Grenzen in den Köpfen zu überwinden.

Viele Höhepunkte im Programm

Das weltweite interkulturelle Verständnis füreinander auf engem Raum zu fördern, lautete die Botschaft.

Zwei Tage lang war „Waldorf100“ geprägt von einer entspannenden Atmosphäre, die wenig gemein hatte mit dem Trubel der ebenfalls beliebten Kürbisfeste. Lagerfeuerromantik rund um die Schwedenfeuer am Samstag, Auftritte von Chorioso, dem Chor ehemaliger und aktueller Eltern von Schülern, jazzige Einlagen, ukrainische Lieder, Contemporary-Dance-Vorstellungen mit Celine Liesgang oder Auftritte der von Bajo Kohring eigens für das Jubiläum initiierten Weltmusik sind einige der Höhepunkte, die das Fest zu bieten hatte.

Auch in kulinarischer Hinsicht boten die Organisatoren eine reichhaltige Auswahl an internationalen Speisen.

Außerdem nahmen die Besucher das Jubiläum als willkommene Gelegenheit wahr, sich über das vielfältige Angebot auf dem großzügig gestalteten Schulgelände zu informieren. In Führungen erhielten die Gäste detailliert Auskünfte zur Naturgruppe, dem Kindergarten oder der Kinderstube.

Zwei Festtage Waldorf-Jubiläum hatten nicht zu viel versprochen und ermöglichten zahlreiche Begegnungen zwischen ehemaligen und aktuellen Schul-Eltern, Schülern, Lehrern und Gästen. Wer einen ersten Eindruck über Inhalte des Angebots der Waldorfschule am Westrand von Schwenningen erhalten wollte, war genau richtig.

Für das kommende Jahr ist wieder die Durchführung eines Kürbisfestes geplant, nachdem es auf Grund der Jubiläumsvorbereitungen in diesem Jahr nicht stattfindet.