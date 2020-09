Der Arbeitsmarkt zeigt für die Ferienzeit typische Bewegungen, jedoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen, teilt die Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen mit. Im Schwarzwald-Baar-Kreis beläuft sich die Arbeitslosigkeit auf 6210 Personen, 290 mehr als im Vormonat und 2386 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Lag die Arbeitslosenquote im Vormonat noch bei 4,9 Prozent, so stieg sie um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

„Ein Anstieg in dieser Größenordnung ist aufgrund der im Juli einsetzenden Sommerpause saisonüblich“, erläutert Thomas Dautel, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen. „Gründe hierfür liegen in auslaufenden Verträgen vor und Neueinstellungen erst nach den Betriebsferien“, so Dautel weiter. „Erfreulich ist, dass parallel wieder mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden und eine Beschäftigung aufnehmen konnten.“ Im August waren das 844 Personen, 24,5 Prozent mehr als im Vormonat.

Dennoch stehe der Arbeitsmarkt vor großen Herausforderungen – im Vorjahresvergleich stieg die Arbeitslosigkeit um 51,6 Prozent: „Corona beschleunigt den wirtschaftlichen Transformationsprozess, es besteht weiterhin Handlungsbedarf“, unterstreicht Dautel. „Qualifizierung ist die zentrale Stellschraube für gute Jobchancen und anhaltenden beruflichen Erfolg.“

Die neu angezeigte Kurzarbeit flacht weiter ab: Im August gingen noch 33 neue Anzeigen für 325 Personen ein (Juli: 146 Anzeigen für 1836 Personen).

Seit März haben 5919 Betriebe in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg Kurzarbeit angemeldet. Die Zahl der Beschäftigten, für die seit März Kurzarbeit angezeigt wurde, beläuft sich auf 90 188 Personen. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 134 Meldungen für 2263 Beschäftigte.