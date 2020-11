Arbeitskreis Asyl meint: Es ist deutlich mehr möglich

Der Arbeitskreis (AK) Asyl sieht sich hinsichtlich der vorhandenen Ressourcen und der freien räumlichen Kapazitäten in der Lage, deutlich mehr Flüchtlinge zu betreuen. So lautete die einhellige Meinung bei der kürzlich abgehaltenen Sitzung.

Aktuell nimmt der Landkreis rund 20 bis 30 pro Monat auf – eine Anzahl, die das Oberzentrum laut Sprecher Reinhold Hummel beinahe alleine bewältigen könnte. Pastor Hans-Ulrich Hofmann von der evangelisch- methodistischen Kirche stimmte Hummel zu und empfahl, bei den einzelnen in der Flüchtlingsarbeit tätigen Institutionen im Voraus abzuklären, welcher operative Aufwand im Asylbereich noch geleistet werden kann. Die Voraussetzungen für diesen seien geschaffen – und nach einer herausfordernden Zeit waren einige Projekte in den vergangenen Monaten bereits wieder ins Rollen gekommen.

Flüchtlingsbeauftragte und AK-Leiterin Evelyn Preuß freut sich über die Rückkehr der Schreibstube, die bislang unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften seit Juli jeden Montag zwischen 14 und 16 Uhr im Muslenzentrum stattfand. Interessierte konnten ohne Anmeldung kommen; sie mussten lediglich Wartezeiten in Kauf nehmen. Ein Team aus mindestens vier Mitarbeitern betreut das Projekt derzeit. Zudem gelang es in den vergangenen Monaten immer öfter, Geflüchtete in Festanstellungen zu integrieren. Preuß wird auch in Zukunft als ständige Ansprechpartnerin offen für alle Fragen und Anregungen im Asylbereich sein.

Doch aufgrund der Pandemie sind nicht alle Angebote in gewohntem Umfang durchführbar: Der Frauentreff findet frühestens wieder im nächsten Frühjahr statt, der Deutschunterricht ist nicht wie gewohnt möglich und die Nähstube ruht momentan. Erfreut zeigte sich der Arbeitskreis darüber, dass in den vergangenen Monaten die Selbstständigkeit vieler Geflüchteten zunahm. Ausschlaggebend hierfür war die Arbeit der Integrationshelfer genauso wie die neue Situation aufgrund der Pandemie. Der AK Asyl hofft, dass er Mini-Lockdown die wieder aufkeimenden Erfolge nicht erneut zum Erliegen bringt. Insofern wäre auch die für Anfang Dezember geplante kleine Weihnachtsfeier im Pfarrgarten der Friedenskirche ein Signal für eine Fortsetzung des Erfolgswegs.

Christa Lörcher, die bei der Sitzung zu Gast war, berichtete von den Aktivitäten der Gruppe Pro Asyl Villingen. Sie erzählte von schriftlichen Appellen an die verantwortlichen Politiker in Bund und Land, ihre Zusagen zur Aufnahme von Flüchtlingen zu realisieren. Lörcher verwies auf einen Vortrag zu Flüchtlingspolitik und Menschenrechten am 1. Dezember ab 19.30 Uhr im Theater am Ring in Villingen. Referent Andreas Zumach spricht über den Zwiespalt zwischen der Zivilgesellschaft, die eine Willkommenskultur prägt, und der Verschlechterung der Flüchtlingssituation.

Reinhold Hummel begrüßte die Möglichkeit, den Informationsfluss zu anderen Institutionen im Kreis, die sich mit dem Thema Asyl beschäftigen, zu stärken. „Wir streben jedoch nicht an, politischer zu werden, da wir immer gute Erfahrungen in der direkten Zusammenarbeit zwischen Einheimischen und Flüchtlingen machen.“