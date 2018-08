„Bis Ende nächster Woche, also spätestens am 9. September, werden die Asphaltarbeiten fertig sein“, sagt Rainer Baumgart vom Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten. Nur rund zwei Wochen sollen die Arbeiten an der Kreuzung Bürk-/Kirchstraße dauern, die im Zuge der Marktplatz-Neugestaltung erfolgen.

Auf den Straßen werden zwei verschiedene Asphaltarten verwendet, wie Baumgart erklärt. Sowohl klassischer als auch Farbasphalt würde eingebaut. Auch die Fertigstellung der Gehwege dauere nicht mehr lange. „Diese Arbeiten sind in zwei bis drei Tagen beendet“, erklärt Baumgart. Am Montag wurde zusätzlich zur Asphaltierung die erste Bodenschwelle auf der Kreuzung in Richtung der Kirchstraße installiert, um den Verkehr zu entschleunigen. „Hier fahren manche Autofahrer 20 oder sogar 30 Stundenkilometer zu schnell“, kritisiert Baumgart und weist auf die Notwendigkeit dieser Schwelle hin.