Die Kundgebungen gegen die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen haben ein juristisches Nachspiel. Zwei Versammlungsleiter erhielten jetzt Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Für viel Wirbel haben die Kundgebungen in Villingen im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen gesorgt. Auch Polizei und Staatsanwaltschaft müssen sich nun aber noch weiter mit den Kundgebungen beschäftigen.

Wie Polizeisprecher Uwe Vincon auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, liegen zwei Strafanzeigen vor. Seinen Angaben zufolge wird gegen den Versammlungsleiter der „Freunde der Freiheit“, die ihre Kundgebung am 2. Mai abgehalten haben und die Anmelderin der Demonstration der „Querdenker Schwarzwald-Baar-Kreis“ am 9. Mai wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

In beiden Fällen sei gegen die verhängten Auflagen verstoßen worden. Am 2. Mai hätte die Polizei beobachtet, dass Versammlungsteilnehmer ihre Schutzmaske „teilweise unter dem Kinn getragen“ hätten. Auch am vergangenen Samstag, so der Vorwurf, seien Mindestabstände nicht eingehalten und die Tragepflicht der Mund-und-Nasen-Masken nicht immer berücksichtigt worden. „Die Anzeigen haben aber eher einen präventiven Charakter“, so Vincon. Hier gehe es insbesondere darum, zu zeigen, dass die Versammlungsleiter Verantwortung tragen – in Zeiten von Corona aufgrund der Ansteckungsgefahr noch mehr als sonst.

Darauf macht auch die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen auf Anfrage unserer Zeitung aufmerksam. Wie deren Pressesprecherin Oxana Brunner erklärt, sei die Stadt verpflichtet, die Kundgebungen unter Auflagen zu genehmigen. Bei den Corona-bedingten Auflagen richte man sich an den vom Innenministerium herausgegebenen Vorgaben und Vorschlägen aus. Dort seien unter anderem eine Beschränkung der Teilnehmerzahl, diverse Desinfektionsmaßnahmen, die Beschränkung der Dauer oder der Art der Kundgebung (beispielsweise, ob die Versammlungsteilnehmer auch einen Aufzug starten dürfen) verzeichnet. „Die Stadt ist bei den bisherigen Versammlungen, was die Auflagen betrifft, eher großzügig gewesen“, unterstreicht Brunner. Beispielsweise habe man die Zahl der Teilnehmer bislang nie beschränkt. Für die Einhaltung der Auflagen sei in der Regel der Versammlungsleiter verantwortlich, dies resultiere aus dem Versammlungsgesetz. Sollte es hier zu strafrechtlich relevanten Verstößen kommen, wäre die Verfolgung – wie in diesen beiden Fällen – Angelegenheit der Polizei. Mögliche Ordnungswidrigkeiten in diesem Zusammenhang würden hingegen vom Bürgeramt bearbeitet.

Pressesprecherin Oxana Brunner betont jedoch, dass die Stadt von sich aus keine Anzeigen erstattet hätte. Auch ein mögliches Redeverbot habe es nicht gegeben. Beides werde von den „Freunden der Freiheit“ behauptet. Und auch, dass es verboten gewesen sei, die Nationalhymne zu singen, stimme nicht. Dies war im Nachgang von mehreren Teilnehmern suggeriert worden „Es ging hierbei keineswegs um den Titel“, erklärt Brunner und betont: „Es war jeglicher Gesang untersagt.“ Dies hinge mit dem erhöhten Infektionsrisiko beim Singen zusammen, deshalb sei es derzeit ebenso bei Musikschulen oder in Kirchen untersagt, zu singen.

Auch für kommenden Samstag sei wieder eine Kundgebung angemeldet worden. Welche Auflagen für diese Demonstration erteilt werden, sei aber derzeit noch unklar, erklärte die Sprecherin.