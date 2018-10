Eine Frau kauft in VS-Schwenningen ein Haus. Die 180 000 Euro kommen beim Verkäufer jedoch nie an, weil ein Anwalt sie veruntreut. Nun wurde er vor dem Villinger Amtsgericht verurteilt.

„Ich habe ein schreckliches Jahr hinter mir“, sagt am Donnerstag die 60-jährige Sozialpädagogin, die in dem Prozess vor dem Villinger Amtsgericht als Geschädigte vernommen wird. Im Mai 2015 erwirbt sie mittels eines notariell beglaubigten Kaufvertrags ein Haus in VS-Schwenningen. Es wird beschlossen, dass sie den Kaufpreis von 180 000 Euro auf ein Treuhandkonto zahlt. Ein dafür beauftragter Anwalt soll dieses Geld an die Schuldnerbank sowie die Vorbesitzer überweisen. Die Frau zahlt fristgerecht. Als sie später, inzwischen selbst in dem Haus wohnend, eine Versicherung wechseln möchte, kommt Verwirrung auf: Sie ist laut Versicherung gar nicht Eigentümerin der Immobilie – es ist der Beginn eines Albtraums.

Zwangsvollstreckung droht

Das Geld kam bei den endgültigen Empfängern nämlich nicht an. In der Folge spricht die Geschädigte mehrfach im Notariat und Grundbuchamt vor, erzählt sie bei der Vernehmung. Weil sie ja überwiesen hat, habe es dort immer geheißen: „Keine Angst, Ihnen kann nichts passieren.“ Später sei plötzlich trotzdem eine Zwangsverwalterin vor ihrer Tür gestanden. Die Zwangsvollstreckung der Immobilie ist zu diesem Zeitpunkt bereits angestoßen, erfährt sie.

„Da stand ich, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern mit Halbtagsjob. Und die Aussichten waren: Geld weg und Haus weg. Bald stehen wir auf der Straße.“ Auch den Anwalt, der mit der Betreuung des Treuhandkontos beauftragt wurde, spricht sie wiederholt auf den Sachverhalt an. Dieser verweist ihr gegenüber auf Verzögerungen wegen angeblicher Streitereien zwischen den Verkäufern und der Bank oder behauptet, als die Frau mit dem Gang zu ihrem Anwalt droht, die Transaktion stehe kurz vor dem Abschluss. Informationen, beklagt sie sich, bekam sie nirgends. Selbst ihr eigener Anwalt habe „lange gebraucht“ um zuzugeben, dass da wohl „sein Kollege Mist gebaut“ haben könnte. Doch genau das sollte sich als die Wahrheit herausstellen.

Der Anwalt, der zu diesem Zeitpunkt in einer Villinger Kanzlei tätig ist, gibt der Käuferin nicht wie beauftragt ein für die Transaktionen geschaffenes Treuhandkonto an – sondern sein privates. Bis Sommer 2017 leert er das Konto mittels privater Überweisungen bis zu einem Stand von elf Euro. Im Lauf der Zeit hat er zudem, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, mehrfach bewusst wahrheitswidrig mitgeteilt, dass er das Geld überwiesen habe und dies sogar mit einem gefälschten Überweisungsausdruck belegt.

Die Vorwürfe gemäß der Anklageschrift räumt der 44-Jährige bereits vor der Aussage der Geschädigten über seine Verteidigerin ein, zudem erklärt er der Geschädigten gegenüber, dass ihm das, was sie erlitten habe, leid tue.Derzeit dürfe er zwar als Anwalt arbeiten und tue dies in Teilzeit, er sei jedoch psychisch sehr angegriffen. Das Geld, sagt er, ist inzwischen seines Wissens nach komplett überwiesen – er hat es von einem befreundeten Unternehmen vorgeschossen bekommen –, auch ein Wechsel im Grundbuch ist, wie er erfahren hat, inzwischen eingetragen.

Auf Nachfrage des Richters bestätigt das die 60-Jährige: Seit Mai dieses Jahres, also drei Jahre nach Abschluss des Kaufvertrags, ist sie als Eigentümerin des Hauses eingetragen.

Gemeinnützige Arbeit

Der Angeklagte wird zu einem Jahr und neun Monaten Haft, die zur Bewährung ausgesetzt sind, verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Zudem spricht der Richter gegen ihn ein einjähriges Berufsverbot aus, und der Mann muss jeweils 1500 Euro an die Wärmestube beziehungsweise an die Tafel bezahlen und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.