Antrittsbesuch im April

Seit 21 Jahren pflegen Tuningen und die ligurische Küstenstadt Camogli eine Partnerschaft, die sich in gegenseitigen Besuchen, dem kulturellen und gesellschaftlichen Austausch und einer gefestigten Städtefreundschaft manifestiert. Sie entstand einst in Folge des regelmäßigen Besuchs des italienischen Chors „Schola Cantorum Mons. G.B. Trofello“, nahm während des Jubiläums „1200 Jahre Tuningen“ im Jahr 1997 konkrete Formen an und war 1998 beschlossene Sache.

Aus Tuninger Sicht ist es seither vor allem der Freundeskreis Camogli, welcher im Auftrag der Gemeindeverwaltung die Partnerschaft pflegt und lebendig hält. Vorsitzender Bernd Sauer ist sich dieser Verantwortung bewusst, was ihn gemeinsam mit seinem Vorstandsteam und den italienischen Partnern wieder zu einigen Aktionen im neuen Jahr inspirierte.

Zu diesen gehört zwischen dem 17. und 19. April der Antrittsbesuch von Bürgermeister Ralf Pahlow sowie die Eröffnung einer Kunstausstellung mit jeweils vier Exponaten von sieben Tuninger Hobby-Künstlern. Die Ausstellung soll rund zwei Monate in der italienischen Stadt zu sehen sein und beinhaltet nach Abschluss einen Folgebesuch in Camogli. Motiviert waren die Organisatoren der Kunstausstellung auch von dem Erfolg einer Ausstellung der Fotofreunde der Baar, die vor ein paar Jahren in Camogli zu sehen war. Auch waren bereits zwei Mal Werke ligurischer Künstler in Tuningen ausgestellt.

Besucher aus Camogli sind traditionell wieder während des Tuninger Fischerfestes zu Beginn der Sommerferien zu Gast. Im Herbst findet wieder ein Familienabend statt, in dem die Bürger beider Gemeinden ihre Freundschaften vertiefen oder neue Bekanntschaften schließen. „Unsere Partnerschaft ist etwas Besonderes, da sie nicht wie in anderen Städtefreundschaften schwerpunktmäßig aus den gegenseitigen Besuchen gleich gesinnter Vereine besteht.“ Bauer verweist darauf, dass sich beide Gemeinden in ihren Angeboten ergänzen und die Herausforderung darin besteht, aus dieser Gesamtheit heraus die Partnerschaft zu pflegen. Historisch und strukturell bedingt gibt es in Camogli beispielsweise ein Schifffahrtsgymnasium oder einen Verein der Kapitäne, in Tuningen dafür einen Fußballverein oder eine Feuerwehr.

Die jahrelang gut funktionierende Kooperation im Bildungsbereich ist 2011 ins Stocken geraten, seit es in Tuningen keine weiterführende Schule mehr gibt.

Der Freundeskreis stellt sich auch 2020 diesen Herausforderungen und ist zuversichtlich, mit den geplanten Veranstaltungen und den bereits bestehenden Freundschaften diese Partnerschaft weiterhin lebendig zu erhalten. Aktuell zählt der Freundeskreis 120 Mitglieder, davon 47 mit Familienmitgliedschaft und 24 Einzelmitglieder.