Rechtzeitig zum Internationalen Museumstag durften am Wochenende nach langen Wochen des Dornröschenschlafes wegen der Corona-Krise die Museen in Villingen-Schwenningen öffnen, so auch das Franziskanermuseum in Villingen.

Es waren zwar nicht Scharen von Besuchern, doch das Interesse besonders an der Sonderausstellung der Stadtwerke war spürbar.

Museumsleiterin Anita Auer kommt mit dezent gemustertem Mund-Nase-Schutz und begrüßt am Samstag die ersten fünf Besucher, die sich zur Eröffnung um Punkt 13 Uhr eingefunden haben und gleichfalls Schutzmasken tragen. Tage der Vorbereitung darauf liegen hinter Anita Auer und ihrem Team. Außerdem wurde drei Wochen vor ihrem offiziellen Ende die Sonderausstellung „Familiengeheimnisse“ wegen der Pandemie abgebaut, es wurde geputzt und inventarisiert.

Auf dem Boden des Eingangsbereiches machen jetzt aufgeklebte Signalbänder deutlich: Durch das Museum führt ein Rundweg, der gewährleistet, dass sich die Besucher auch beim Betreten und Verlassen des Gebäudes nicht zu nahe kommen und den Mindestabstand von zwei Metern einhalten können. Hinein kommt man nur durch die zwei linken Türen, hinaus nur über den Innenhof und dann durch eine separate Tür. In den beiden Museumsgeschossen gibt es dagegen keine weiteren „Wegweiser“, denn „da kann man sich gut aus dem Weg gehen“, sagt Anita Auer überzeugt. Raffiniert: Der Rundweg im Erdgeschoss führt die Besucher zwangsläufig durch die Sonderausstellung "Wasser ist Leben" der Stadtwerke VS anlässlich 125 Jahren Druckwasserversorgung in Villingen.

„Führungen für maximal fünf Personen sind erlaubt“, sagt Anita Auer und schlüpft umgehend in die Rolle der Museumsführerin. Anhand dreier großer selbsterklärender Schautafeln – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft - und an einer Medienstation gibt sie einen Überblick über den Luxus, den es bedeutet, wenn man einfach nur den Wasserhahn aufdrehen muss, um an sauberes Trinkwasser zu kommen. Vor 125 Jahren plante der Ingenieur Robert Gerwig ein Wasserleitungssystem, an dem zwar nicht gleich alle Villinger Haushalte angeschlossen werden konnten, vielen aber den Weg zum Brunnen und die Wasserbevorratung in Eimern ersparte.

Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Juni zu sehen. Bei freiem Eintritt – so, wie das gesamte Franziskanermuseum übrigens auch, betont Anita Auer. Seitdem man 2016 das Museumskonzept auf neue Beine stellte, sind lediglich Sonderausstellungen und Führungen kostenpflichtig. Solange letztere nicht im gewohnten Umfang stattfinden dürfen, hilft die Museums-App, die man sich auf das Smartphone laden und wenigsten auf eine „Hörführung“ zurückgreifen kann. „Wir arbeiten ständig an neuen Formaten“, verspricht Anita Auer.