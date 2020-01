Der Countdown für den dritten Firmenlauf Villingen-Schwenningen hat begonnen. Online-Anmeldungen sind jetzt möglich.

Nun werden die Tage bis Donnerstag, 7. Mai, gezählt. Den letzten Sekunden vor dem Start um 18 Uhr fiebern alle gemeinsam auf dem Messegelände in VS-Schwenningen entgegen. Mehr als 3000 Teilnehmer werden beim Firmenlauf erwartet. Kugelschreiber werden gegen Laufschuhe getauscht und das Kollegium wird zum motivierten Firmenlauf-Kollektiv. Gemeinsam dem Arbeitsalltag entfliehen und als Team zusammenwachsen.

Beim Firmenlauf Villingen-Schwenningen werden Erinnerungen geschaffen, die noch Jahre später prickelnde Gänsehautmomente auslösen. Wer den glänzenden Pokal für das größte Team oder das kreativste Kostüm im Büro aufstellen möchte, sollte jetzt in die Vorbereitungen gehen. Auf der 5,5 km-Laufstrecke kann gemütlich gejoggt oder gewalkt werden. Im Ziel angekommen, geht es auf der After-Run-Party direkt weiter. In diesem Jahr wird erstmalig der „Virtual Run“ in das Konzept des Firmenlauf Villingen-Schwenningen integriert.

Ob auf Geschäftsreise in der Schweiz oder im Urlaub auf Mallorca, von überall auf der Welt können „Virtual Runner“ Teil der Erfolgsgeschichte sein und das Kollegium vor Ort unterstützen. Auf der offiziellen Homepage www.firmenlauf-vs.de können sich interessierte Unternehmen ab sofort online anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 15 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Freitag, 17. April.