Anna und Elsa sind so etwas wie Mickey Maus und Donald Duck von heute. Ihr Titellied „Ich lass’ los“ geht ins Ohr – und für tausende Kinder bundesweit jetzt auch in die Arme und Beine, direkt von Villingen aus.

Die 37-jährige Kristina Ziegler ist nicht nur ausgebildete Zumba-Trainerin mit Zusatzausbildung für Zumba Kids, sondern auch „Mama“. Als Mutter von zwei Kindern, elf und 14 Jahre alt, kann sie nachvollziehen, was der Schulausfall und die Kontaktsperre für Familien mit Kindern bedeuten. Da ihre Präsenzkurse aktuell der Krise zum Opfer fallen, begab sich die tanzaffine Trainerin kurzerhand in digitale Welten. Über ihre Facebook-Seite bot sie einen kostenlosen Online-Tanzkurs für Kinder an und war ob der Reaktion überwältigt: „Es war völlig verrückt“, freut sie sich. 500 Kinder, beziehungsweise deren Eltern, signalisierten für die Premiere ihr Interesse, 200 machten letztlich mit.

Für die zweite Tanzstunde klickten sogar rund 3500 Personen aus ganz Deutschland auf „interessiert“, dieses Mal schwangen Kinder vor rund 2000 Bildschirmen teilweise mehrere Kinder mit Kristina Ziegler das Tanzbein. Und ganz wie bei einer richtigen Tanzstunde, so stand auch hier das Aufwärmprogramm an erster Stelle – inklusive Kindermusik und lustiger Bewegungen, die verschiedene Muskelgruppen ansprechen. Und dann ging es auch schon los mit den ersten und schließlich auch zweiten Lektionen in Sachen Anna und Elsa.

Mit so einem Ansturm hatte die Villingerin nicht gerechnet, und auch nicht mit den enorm positiven Rückmeldungen. „Ich habe ganz tolle Nachrichten von Müttern erhalten!“ Schon während die Tanzstunde online lief, schrieben immer wieder Eltern aus der ganzen Republik die Namen und Wohnorte ihrer Kleinen, die währenddessen begeistert vor den Bildschirmen von Fernsehern, Tablets oder Computern die Bewegungen der Tanzlehrerin imitierten oder ihre Geschichten gebannt verfolgten.

Ist das neue Online-Angebot also für die Trainerin eine Lizenz zum Geld drucken? Nein, betont Kristina Ziegler. Ihr Wunsch sei es, das weiterhin kostenfrei anbieten zu können. Ob das gelingen kann, muss die Zeit zeigen, denn: „Als alleinerziehende Mutter muss ich natürlich auch schauen, wie ich über die Runden komme“. Auch ihr Alltagsgeschäft sei wegen der Krise weggebrochen – eine Ausnahmesituation, auch für die deutsch-italienische Frohnatur aus Villingen.

„Einerseits sehe ich eine große Chance für jeden“ – privater Art lerne und schätze man es, Zeit mit sich zu verbringen. Und beruflich könne man derzeit neue Wege gehen – obgleich die finanziellen Auswirkungen gerade für viele leider dramatisch seien. Doch manchmal da kämpft auch die Powerfrau Kristina Ziegler trotz aller Zuversicht mit den Tränen – etwa wenn sie die Angst vieler Freunde oder Bekannten spürt, die beispielsweise durch Autoimmunkrankheiten vorbelastet seien. „Deshalb biete ich solche Kurse an, um den Menschen für eine Stunde Freizeit zu schenken, loszulassen, mal einfach Spaß zu haben und etwas Gutes für sich zu tun.“ Bei ihren kleinen Fans hat das funktioniert – viele von ihnen jedenfalls nickten überzeugt, als Kristina Ziegler sich am Ende der Online-Tanzstunde bei ihren jungen Tanzschülern verabschiedete – bis zur nächsten Lektion mit der Eiskönigin.