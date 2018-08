Andy Borg sagt „dankeschön“

Auf seiner Dankeschön-Tour „30 Jahre“ gastiert Andy Borg am Sonntag, 23. September, 16 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Der Schlagersänger und Fernsehmoderator (Musikantenstadl) hat zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum Patricia Larraß und das Älbler-Duo SaWa eingeladen.

Es ist das Credo eines der erfolgreichsten Schlagerstars der vergangenen 30 Jahre. In dieser Zeit hat Andy Borg zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Er ist ein liebenswerter Schlagersänger und Fernsehmoderator, der immer bodenständig geblieben ist – einer, der die Nähe zu seinem Publikum sucht und den sein Publikum liebt, teilt der Veranstalter mit.

Mit dabei ist Patricia Larraß – charmant, temperamentvoll mit einer unverwechselbaren Stimme. Das Herz der jungen, dynamischen Sängerin gehört voll und ganz der Musik. Mit jeder Faser lebt und liebt sie den deutschen Schlager und erobert die Herzen ihrer Fans mit ihrer frischen, natürlichen Art im Sturm. Mit dem Album „Kopfüber ins Leben“ startet sie voll durch und verbindet Ausgelassenheit, Selbstbewusstsein, Mut zum Träumen und Abenteuerlust mit gängigen Melodien und tanzbaren Sounds, zeigt der Veranstalter der Show in Villingen auf.