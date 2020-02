Die Schwenninger Wild Wings haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Nürnberg Ice Tigers 2:5 verloren. Das Ergebnis fiel zu hoch aus. Die Neckarstädter hatten einen 0:2-Rückstand wettgemacht und waren dann nach einer zweifelhaften Strafe gegen Verteidiger Christopher Fischer fünf Minuten vor Schluss doch noch auf die Verliererstraße geraten. Am Freitag zuvor konnten die Schwenninger Kufencracks hingegen jubeln.

Nach sechs Pleiten in Folge feierten die Wild Wings mit einem 1:0 gegen die krisengeschüttelten Kölner Haie endlich wieder einen Sieg. Das goldene Tor drei Minuten vor Schluss erzielte im Powerplay ausgerechnet Andreas Thuresson, der zuvor zwei Monate aufgrund einer Gehirnerschütterung ausgefallen war. „Es war schön, zu treffen und zu siegen“, grinste der 32-jährige Schwede.

Vor der Partie hatte es unter den Fans, vor allem Dauerkarteninhabern, doch reichlich Unmut gegeben, dass Torwart Ilya Sharipov und die Stürmer Jordan Caron, Matt Carey und Markus Poukkula abgegeben wurden, nachdem vor zwei Wochen schon Allrounder Simon Danner nach Freiburg gewechselt war. „Die Diskussion kann ich teilweise nachvollziehen. Wir haben aber eine schwere Saison vor uns und da zählt für uns als kleiner Verein jeder Euro. Wir wollen uns so gut wie möglich fürs kommende Jahr aufstellen“, so Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner. Die neuen Vereine übernehmen die Gehälter der abgewanderten Spieler.

Gegen die Kölner Haie hatten die Fans in der Kurve ihrer Mannschaft jegliche Unterstützung untersagt. „Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Es ist aber auch so, dass wir Spieler niemand anderem, sondern uns selbst etwas beweisen wollen“, sagte Daniel Pfaffengut hinterher. Der junge Stürmer machte seine Sache gut und war neben dem agilen Boaz Bassen einer der Aktivposten im Spiel der Neckarstädter. „Das Spiel hat richtig Spaß gemacht“, so Pfaffengut, der genauso wie Bassen ohne Angst etliche Checks verteilte. Dennoch bedauerte Pfaffengut die vorzeitigen Abgänge seiner Mannschaftskameraden. „Das waren gute Jungs“, so der 23-Jährige.

Der Meinung ist Geschäftsführer Sandner, zumindest was das sportliche Können betrifft, nicht unbedingt. „Ich sehe lieber einen Boaz Bassen oder David Cerny spielen, als den 20. Kreisel eines Matt Carey oder Markus Poukkula anzuschauen“, sagte Sandner. Und, nach Informationen unserer Zeitung, war der Abschied zumindest bei Poukkula, der sich dem HC Bozen in der EBEL anschloss, anders als von der Wild Wings GmbH dargestellt, nicht ganz freiwillig. Poukkula wäre dem Vernehmen nach gerne in Schwenningen aktuell und auch über die Saison hinaus geblieben. Der Finne war immerhin seit 2016 in Schwenningen. Klub und Spieler hielten auch trotz mehrerer Verletzungspausen bislang immer einander die Treue.

Nach ihrer 14. Niederlage in Folge waren die Kölner Haie und ihre Fans bedient. „Mehr Promille als Punkte“, hielten die 80 mitgereisten Haie-Fans ein Transparent hoch. Am Sonntag nach ihrer 1:4-Niederlage im Derby in Düsseldorf, der 15. in Folge, musste die Polizei die Haie-Spieler vor ihren eigenen aufgebrachten Anhängern schützen.

Ein Ziel haben sich die Wild Wings für diese Saison noch gesetzt. „Wir wollen nicht Letzter werden“, so Trainer Niklas Sundblad. Bereits am Mittwoch gastieren die Wild Wings im Kellerduell bei den Krefeld Pinguine.