„Wir haben innerhalb eines Jahres etwas geschaffen, worum uns die gesamte Liga, ja die gesamte Region beneidet“, sagte Nullacht-Präsident Grimm am Dienstagabend auf der Jahreshauptversammlung den 79 anwesenden Mitgliedern im Villinger Münsterzentrum. VIP-Loge, Gästeblock, Flutlichtanlage, Parkplätze, WC-Anlage, vieles konnte der Verein nicht zuletzt dank der Unterstützung der Stadt Villingen-Schwenningen, die eine Millionen Euro beisteuerte, an ihrem Stadion im Friedengrund stemmen. „Wir haben jetzt ein Schmuckkästchen, dass für die Regionalliga, aber auch für noch höhere Klassen tauglich ist“, sagte Grimm.

Absoluter Höhepunkt war am 10. August das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die Villinger zwangen den Bundesligisten in die Verlängerung, wo die Rheinländer dann vor 8300 Zuschauern mit 3:1 siegten. Rund 200 000 Euro seien nach allen Abzügen aus dem DFB-Pokalspiel in der Kasse der Nullachter hängen geblieben. Ein großes Lob sprach Grimm an Armin Distel, der im Vorstand für das Marketing zuständig ist, aus. „Armin Distel hat die Sponsorenanzahl verdoppelt. Wir ruhen uns darauf aber nicht aus, wollen vielmehr weitere Sponsoren dazu gewinnen.“

Über die sportlichen Ziele für seinen Verein in der Saison 2019/20 sagte Grimm: „Wir wollen in der Oberliga gut mitspielen und wir wollen erstmals den Pokal verteidigen.“ Mit einem neuerlichen Triumph im Südbadischen Verbandspokal könnte sich die Nullachter erneut für den sowohl sportlich als auch finanziell ausgesprochen lukrativen DFB-Pokal qualifizieren. Jugendleiterin Bernadette Mangold, berichtete von 200 Kindern und Jugendlichen, die beim FC 08 Villingen von den A- bis zu den F-Junioren dem Fußball nachjagen. Der im Vorstand für die Finanzen zuständige Reinhard Warrle musste bei Gesamteinnahmen von 786 000 Euro und Ausgaben von 801 000 Euro von einem Minus von knapp 15 000 Euro berichten. Der größte Posten der Ausgaben ist der der Spieler und Übungsleiter mit rund 342 000 Euro. Der Verein ist immer noch daran ein Darlehen abzutragen. Über 11 000 Euro konnten im Jahr 2018 zurückgezahlt werden, es stehen aber immer noch rund 163 000 Euro aus.

In einer beschlossenen Satzungsänderung legte der FC 08 fest, dass mindestens nur noch zwei Personen in der Vorstandschaft vertreten sein müssen, bislang war die Mindestanzahl vier. Die mögliche Höchstanzahl der in der Vorstandschaft vertretenen Personen bleibt bei fünf.

Mario Ketterer scheidet nach nur eineinhalb Jahren als geschäftsführender Vorstand aus. „Ich lege das Amt nieder, die berufliche Belastung ist zu hoch“, so Ketterer. Für ihn rückte Andreas Flöß nach einstimmigem Votum der Versammlung in den Vorstand. Der 44-jährige Architekt aus Villingen, der zudem Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Gemeinderat VS ist, wird im Vorstand den Tätigkeitsschwerpunkt Infrastruktur und Technik ausüben.

In den nächsten Wochen werden die rund 450 Mitglieder des FC 08 Villingen Mitgliederausweise erhalten. Damit bekommen sie ermäßigten Eintritt bei den Spielen. In den nächsten Wochen soll es auch Spielertrikots mit Namen und Nummern der jeweiligen Lieblingsspieler in allen Größen zu kaufen geben. Die Geschäftsstelle im Stadion zu integrieren, eine neue Vereinsgaststätte und einer neuer Kunstrasen für den die Stadt bereits 800 000 Euro genehmigt hat, sind die nächsten Meilensteine.