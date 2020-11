An Tempo 30 halten sich längst nicht alle

Muss die große „30“ auf der Fahrbahn aufgebracht werden, damit sich die Autofahrer in der Schluchseestraße an das Tempolimit halten? Das sieht zumindest Stadträtin Helga Baur als eine mögliche Maßnahme.

In der Vergangenheit wurde an so mancher Stelle über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer diskutiert und am Beispiel Walter-Rathenau-Straße auch so entschieden. Ein aktuelles Problem, das Stadträtin Helga Baur sieht, wie jüngst im Technischen Ausschuss deutlich wurde, gibt es in der Schluchseestraße. Mit dem Unterschied, dass dort schon immer Tempo 30 gilt, sich aber längst nicht alle Verkehrsteilnehmer daran halten.

Laut der Grünen-Stadträtin liege das Problem darin, dass lediglich an beiden Enden der Straße ein Verkehrszeichen mit der „30“ stünde, zwischendrin auf der einige hundert Meter langen Straße allerdings kein Geschwindigkeitshinweis mehr komme. Vergessen die Verkehrsteilnehmer womöglich auf der Strecke, wie schnell sie fahren dürfen? Oder sind die beiden vorhandenen Schilder nicht ausreichend als Hinweis?

Hier gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, wie in der Sitzung deutlich wurde. Während Helga Baur gerne die „30“ auf der Fahrbahn aufgebracht sehen würde, hält es Oberbürgermeister Jürgen Roth für „eine unübliche Maßnahme“. Unüblich deshalb, weil Tempo-30-Zonen laut Straßenverkehrsordnung jeweils am Anfang einer Straße durch das entsprechende Schild gekennzeichnet sind, und durch das durchgestrichene „30“-Verkehrszeichen auf das Ende der 30er-Zone hingewiesen wird.

Zudem glaubt OB Roth, wie er deutlich zu verstehen gibt, dass es wohl auch mit dem Aufbringen von Zahlen auf der Fahrbahn nicht getan wäre. Denn es gäbe sicherlich noch genug Autofahrer, die trotzdem noch schneller fahren, glaubt er offenbar nicht wirklich an die Theorie des „Vergessens“. Außerdem wies der OB auf die zusätzlichen Kosten hin.

Und diese wären bei der Problematik wohl nicht nur in der Schluchseestraße fällig, denn in Schwenningen gibt es weitaus mehr Tempo-30-Zonen, in denen einige Verkehrsteilnehmer trotzdem deutlich schneller fahren. Unweit der Schluchseestraße, bietet sich mit dem Mühlweg, der sich von der Wasenstraße im Bereich Sauerwasen bis zur Einmündung in die Villinger Straße in der Innenstadt erstreckt, ein Beispiel. Auch hier kommt es regelmäßig zu Geschwindigkeitsverstößen, gegen die das Bürgeramt allerdings mittels Geschwindigkeitskontrollen vorgeht.

Sowohl im oberen Mühlweg im Bereich zwischen Metzgerei Grötzinger und Eiscafé steht in regelmäßigen Abständen der Kontrollwagen, als auch weiter unten zwischen Mariä-Himmelfahrt-Kirche und Friedensschule. Die Kontrollen sind auch schon in der Schluchseestraße erfolgt, allerdings sind mobile Radarkontrollen bekanntlich nur temporär wirksam.

Fakt ist aber, dass es in beiden Straßen immer wieder zu Rechts-vor-Links-Situationen kommt, die die angeblich vergesslichen Autofahrer an die geltende Geschwindigkeit erinnern müssten. Insofern stellt sich die Frage, ob es tatsächlich Maßnahmen gibt, die nicht mehr missachtet werden.