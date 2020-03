Wohin mit dem Müll? Dass sich diese Frage mancher Busfahrgast stellt und mangels Mülleimer mit einem Wurf des Abfalls in angrenzende Gärten oder auf die Straße „behilft“, wird Bürgern klar, die mit offenen Augen an Bushaltestellen vorbeilaufen. Dort, wo gewartet wird, fällt häufig auch Müll an. Und längst nicht jeder steckt ihn in die eigene Hosentasche und nimmt ihn dann mit. Ein Ärgernis für jeden, der eine saubere Stadt liebt.

Unmut dieser Art entlud sich schließlich auch bei Stadtrat Steffen Ettwein. Bürger sprachen ihn an, ob denn im Bereich einer Bushaltestelle in der Vockenhauserstraße nicht endlich ein Mülleimer aufgestellt werden könne. So ließe sich ein Schlussstrich unter das leidige Thema setzen. Ettwein versprach, das Thema im Gemeinderat anzusprechen und hielt Wort. Und eifriges Kopfnicken seiner Ratskollegen zeigte: Ihnen ergeht es offenbar genauso. Schon kamen sie: die Forderungen nach weiteren Mülleimern hier und da. FDP-Stadträtin Julia Decke empfahl, das generell für alle Bushaltestellen prüfen zu lassen.

Und dann ertönte die Stimme der Vernunft: „Ich halte das ja auch für sinnvoll“, sprach Bürgermeister Detlev Bührer und gab zu bedenken: „Jeder dieser Mülleimer muss von den TDVS angefahren und geleert werden.“ Seitdem er hier lebe, habe VS „bestimmt 200 Mülleimer mehr“ – aber bei den jüngsten Personaldiskussionen versagte man der Verwaltung viele der geforderten neuen Stellen. „Ich will das nur zu bedenken geben.“