Am 29. Mai ist verkaufsoffener Sonntag

Normalerweise liegt den verkaufsoffenen Sonntagen ein Anlass zugrunde – doch weder das Museumsfest in Schwenningen, noch die Kinderolympiade oder die Frühjahrs- und Herbstmärkte konnten zuletzt coronabedingt stattfinden.

Auf den Sonntagsverkauf in Villingen wollen die Einzelhändler aber nicht verzichten – der Gewerbeverband GVO stellte deshalb den Antrag, außer der Reihe, am 29. Mai zum Frühlingsmarkt, einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten zu dürfen. Dafür jedoch müsste die Satzung der Stadt geändert werden und dafür wiederum bedarf es der Zustimmung des Gemeinderat. „Unsere Fraktion wird nicht einstimmig sein“, aber es gebe viel Zuspruch für die verkaufsoffenen Sonntage bei den Grünen, so Ulrike Merkle von den Grünen. Man habe am vergangenen Wochenende in Schwenningen festgestellt, dass die Menschen solch ein Angebot wieder wünschen – und sie sähen darin auch eine Stärkung für den gebeutelten Einzelhandel.

Ins gleiche Horn blies Klaus Martin: „Wir sind sehr dankbar, dass ihr nicht resigniert, sondern unsere Innenstädte immer wieder durch neue Aktionen belebt“, sagte er direkt an die Adresse von Tanja Broghammer vom Gewerbeverband GVO. Die anderen Fraktionen schlossen sich an – grünes Licht für den verkaufsoffenen Sonntag am 29. Mai war daher eine reine Formalie.