Alter Tatort gerät bei Suche nach Dirk Brünker in den Fokus

Zuerst im Bereich Grüningen und jetzt doch wieder am Stadtrand von Villingen: Die Polizei verfolgt im Vermisstenfall von Dirk Brünker eine neue Spur. In den Fokus gerät dabei der Neuhäuslewald zwischen Villingen, Volkertsweiler und Pfaffenweiler.

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr rückten Spezialkräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) mit sechs Bussen vom Villinger Revier in Richtung des Waldgebiets vor.

Warum ausgerechnet Beamten der BFE nun in den Vermisstenfall eingebunden werden, konnte Polizeisprecher Jörg Kluge zunächst nicht beantworten. Aus Polizeikreisen heißt es, dass die vornehmlich zu Razzien eingesetzten Spezialkräfte, bei Leerlauf, auch in solchen Fällen angefordert werden können.

Die Beamten fahren einen ganz besonderen Punkt in Neuhäuslewald an – und zwar der Ort, an dem vor fast vier Jahren ein 23-Jähriger getötet wurde. Der junge Mann war versehentlich von seinem damals ein Jahr jüngeren Kumpels mit einer vollautomatischen Sturmgewehr erschossen worden.

Was hat das mit dem aktuellen Fall zu tun? Wie unsere Redaktion erfahren hat, wurde vor einigen Tagen an die Beamten von einem mutmaßlichen Bekannten Dirk Brünkers der Hinweis herangetragen, dass sich der Vermisste genau dort aufhalten könnte, wo es zu dem tödlichen Zwischenfall kam. Eine erste Maßnahme vor Ort blieb ohne Erfolg.

Am Dienstag schickte die Polizei zudem Leichenspürhunde in den Neuhäuslewald, um den 61-Jährigen, der seit 23. Dezember vermisst wird, zu finden. Fehlanzeige. Am Mittwoch nun deshalb der dritte Anlauf mit den Spezialkräften, die das Waldstück durchsuchten. Aber auch in diesem Zuge gab es keine neuen Hinweise, wie Polizeisprecher Jörg Kluge erklärt.

Eine weitere Suchmaßnahme im Waldgebiet von Aufen, in der Nähe des Waldstücks zwischen Klengen und Grüningen, welches mehrfach kontrolliert wurde, kamen am Dienstag weitere Leichenspürhunde zum Einsatz. In jenem Bereich hatte sich Dirk Brünker zuletzt mit seinem Mobiltelefon eingeloggt.

Nun soll am Samstag erneut die DLRG ins Spiel kommen. Die Einsatzkräfte der Wasserrettung möchten abermals die Brigach bis nach Donaueschingen unter die Lupe nehmen.