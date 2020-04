Fast anderthalb Jahre, nachdem Rupert Kubon das Amt des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen an seinen Nachfolger Jürgen Roth übergeben hatte, nimmt der 62-Jährige nun auch vom Kreistag Abschied. Sein Mandat übernimmt SPD-Mitglied Bernd Lohmiller. Die Verpflichtung ist für die Kreistagssitzung am 4. Mai in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen angedacht.

16 Jahre lang war Kubon Mitglied des Kreistags – doch nun ist Schluss damit. „Ich habe dem Landrat schon frühzeitig Bescheid gegeben“, berichtet Kubon im Gespräch mit unserer Zeitung. Da er weit über zehn Jahre dem Kreistag angehört, erfüllt er die formellen Voraussetzungen dafür, sein Mandat aus wichtigem Grund niederzulegen. Doch was ist dieser wichtige Grund? „Ich bin jetzt in einer intensiveren Phase für meine Vorbereitung als Diakon“, so der 62-Jährige.

Der Alt-OB hatte bei der Ankündigung seines Rückzugs als Stadtoberhaupt im Februar 2018 bereits bekannt gegeben, dass er sich zukünftig diesem geistlichen Amt widmen möchte. Ende 2018 schloss er die hierfür notwendige theologische und pastorale Ausbildung ab, seit Anfang 2019 besuche er nun einen Kurs mit anderen angehenden Diakonen. „Wir hatten uns im Grundkurs zunächst mit der Berufung befasst – also die Frage gestellt, warum man das überhaupt macht“, so Kubon. Anschließend seien seelsorgerische Gespräche im Mittelpunkt gestanden, hierbei wurde man auch entsprechend angeleitet. Kubon: „Ab dem Herbst geht es schließlich um die Liturgie.“ Derzeit würde, aufgrund der Coronakrise, die Ausbildung aber ruhen, „so wie alles andere, was ich sonst mache. Das ist schon etwas nervig.“ So ist er nicht nur Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins, sondern gibt darüber hinaus Integrationskurse an der VHS.

Auch wenn er nun das letzte politische Amt abgegeben hat, bleibe er „ein äußert politischer Mensch“, erklärte Kubon. „Ich melde mich deshalb, wenn es notwendig ist“, kündigte der 62-Jährige an.