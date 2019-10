Der zutrauliche Blick und das kuschelige Vlies der Alpakas wecken das Verlangen, diese Tiere zu knuddeln. Doch aufgepasst: Alpakas mögen es nicht so gerne, angefasst zu werden. Und dennoch werden die rund 200 Tiere, die am Wochenende auf dem Schwenninger Messegelände zu sehen sein werden, für Begeisterung bei den Besuchern sorgen.

Die Tiere, die ihren Ursprung in Südamerika haben und Neuweltkameliden genannt werden, sind mit den Kamelen der „Alten Welt“ – dem einhöckrigen Dromedar, dem zweihöckrigen Trampeltier oder dem Baktrianischen Kamel – verwandt. Außerdem sind Alpakas quasi die „kleinen Geschwister“ der Lamas, da sie mit einer Schulterhöhe von etwa 90 Zentimetern deutlich kleiner sind. Alpakas können bis zu 25 Jahre alt werden und werden ein Mal im Jahr geschoren. Das geschieht im Frühjahr, bevor es warm wird. Zu dieser Zeit ist das Vlies zwischen acht und 16 Zentimeter lang.

Auf das Aussehen der Tiere wird es auch am Samstag und Sonntag ankommen, wenn der australische Richter Peter Kennedy die Alpakas während einer Show bewertet. Dabei werden das Vlies und des Körperbau der Alpakas vorgestellt. Die Tiere werden nach Geschlecht, Alter und Farbe in sogenannte Ringe eingeteilt. In einem Ring werden maximal zehn Tiere vorgestellt und bewertet. Die besten Tiere werden jeweils prämiert, alle erstplatzierten Tiere werden später bei der Wahl der Champions noch einmal vorgestellt.

Die Besucher können den flauschigen Gesellen allerdings auch ganz nah kommen und sie durch einen Parcours mit Hindernissen führen. Bei der Alpaka-Rallye geht es darum, die Tiere mit allen Sinnen zu erleben. Und die jungen Gäste können sich schminken lassen – ob das eigene Gesicht übermalt wird oder ein Alpakagesicht auf den Arm gezeichnet wird, bleibt den Kindern selbst überlassen.

Hinter der Veranstaltung steht Organisatorin Andrea Rohrer und die Alpaca Association, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zucht von Alpakas in Deutschland zu fördern, Züchter und Halter zu unterstützen und Wissen über Alpakas zu vermitteln. So führt die Alpaca Association mit über 4000 Tieren eines der größten Tierregister für Alpakas in Deutschland und Europa.