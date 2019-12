Die Wild Wings gastieren am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, bei den Grizzlys Wolfsburg. Die Schwenninger hoffen, mit ihrem neuen Trainer Niklas Sundblad auf einen Sieg und wollen den Rückstand verkürzen.

Am Dienstag um 12.32 Uhr brach der große blaue Bus der Schwenninger Kufencracks in Richtung Niedersachsen auf. Erstmals mit an Bord: Trainer Niklas Sundblad mit seinem „Co“ Petri Liimatainen, die die geschassten Paul Thompson und Mike Flanagan mehr als ersetzen sollen. „Der Kontakt mit Schwenningen kam vor ein paar Tagen zustande, es ging dann ganz schnell“, berichtet Sundblad. Am Morgen ließ Sundblad sein neues Team zum ersten Mal zum Eistraining in der Helios-Arena antreten. Es war eine 75-minütige Einheit mit hohem Tempo und hoher Intensität.

Der erste Eindruck Sundblads von den Spielern ist positiv. Mit vermehrter Laufarbeit, Pressing, aber auch verbesserter Defensive will der Schwede Siege landen. Sundblad, der als erster in der DEL sowohl als Spieler (2002 mit Köln) als auch als Trainer (2014 mit Ingolstadt) Meister wurde, hatte zuletzt ein Jahr Auszeit vom Eishockey in Köln verbracht. Seine Frau Angelika ist Kölnerin und wird aber erst in der kommenden Saison zu ihm nach Schwenningen ziehen.

Gastgeber Wolfsburg nimmt mit 33 Punkten aus 27 Spielen den begehrten zehnten Tabellenplatz, der gerade noch für die Quali zu den Pre-Play-offs reicht, ein. Die Wildschwäne sind mit 22 Zählern aus 26 Partien 14. und Letzter. „Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, gibt Alexander Weiß, der bei der 4:6-Pleite am Sonntag gegen Nürnberg nicht nur wegen seiner beiden Tore noch der beste Schwenninger war, die Marschrichtung vor. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, weiß auch Sundblad. Im Gegensatz zu manchem Vorgänger in Schwenningen (Pat Cortina: „Ich schaue nie auf die Tabelle“), kennt Sundblad die DEL-Stände auswendig. „Natürlich schaue ich auf die Tabelle. Ich weiß, es wird schwer, aber wir wollen in die Pre-Play-offs“, sagt der 46-Jährige.

Elf Punkte sind nun zur Saisonhälfte freilich schon eine große Hypothek, der Rückstand darf nicht weiter anwachsen, sondern muss verkürzt werden. Am 15. September unterlagen die Schwäne in Wolfsburg mit 3:5. Am 27. Oktober lieferten die Wild Wings zu Hause mit einem grausamen 0:4 gegen die Grizzlys den Offenbarungseid. Spätestens da hätte eigentlich Trainer Paul Thompson gehen müssen. „Ich habe mich nicht vom Engagement und Eifer von Paul blenden lassen. Natürlich habe ich auf die Tabelle geschaut. Ich war aber überzeugt, dass wir mit Paul da unten raus kommen. Wir haben nicht zu spät reagiert, die Pre-Play-offs sind immer noch möglich“, erklärt Sportmanager Jürgen Rumrich.

Rivale Wolfsburg zeigte zuletzt deutlich ansteigende Form. Seit Januar hat die Cortina-Truppe mehr Spiele gewonnen als verloren. Am vergangenen Wochenende unterlag sie aber zunächst in Straubing mit 3:5 und dann daheim gegen Berlin mit 5:6 nach Verlängerung trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung. Defensiv-Fanatiker Cortina gefällt die jüngste Gegentorflut seines Teams nicht.

Kurios: Die Grizzlys haben auswärts mit 18 Zählern mehr Punkte als daheim in ihrer eigenen Eis-Arena (15 Zähler) geholt. Topscorer der Wolfsburger ist der Ex-Schwenninger Anthony Rech, der 22 Punkte (neun Tore/13 Assists) auf seinem Konto hat und mit dem die VW-Städter bereits bis zum Ende der Saison 2021/2022 verlängert haben. Bis auf Simon Danner und Andreas Thuresson machten alle die Fahrt nach Wolfsburg mit. Auch Stürmer Matt Carey, der wegen Fußproblemen beim Training fehlte, und Verteidiger Dylan Yeo, der sich in Mannheim verletzte, waren dabei. Beide können möglicherweise gegen die Grizzyls auflaufen.

Die Reihen großartig verändern will der neue Coach nicht. Wobei er am Dienstag in der Hauptsache die Verteidigerpaare Colby Robak und Kyle Sonnenburg, Dylan Yeo und Boaz Bassen sowie Benedikt Brückner und Mirko Sacher zusammen üben ließ. Die Wild Wings kehren am Mittwoch übrigens nicht nach Schwenningen zurück. Sie übernachten in Wolfsburg und fahren am Donnerstag weiter nach Köln, wo sie am Freitag auf die Haie treffen.

Unterdessen gaben die Wild Wings bekannt, dass sie den Vertrag mit Torjäger Jamie MacQueen, den sie am 19. November freigestellt hatten, für die laufende Spielzeit aufgelöst haben. Der 31-jährige Kanadier wechselt zu den Iserlohn Roosters, die für diese Saison das volle Gehalt übernehmen. In der kommenden Saison steht MacQueen weiter in Schwenningen unter Vertrag. Sportmanager Rumrich schloss aber eine Rückkehr des nicht gerade pflegeleichten Stürmers praktisch aus.

In Iserlohn hofft man, dass MacQueen ins Team integriert werden kann. „Ich denke auf dem Markt war Jamie der Spieler mit der meisten DEL-Erfahrung und mit den meisten Toren. Er ist jemand, der uns hoffentlich weiterhelfen kann“, sagte Christian Hommel. Der Sportliche Leiter der Sauerländer weiter: „Künstler wie er haben alle einen kleinen Tick, so wie viele Eishockey-Torhüter auch. Jamie MacQueen weiß, dass er sehr viel Gas geben muss. Wir geben dem Menschen und Sportler eine Chance!“