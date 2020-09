Aktuelle Ereignisse in Moria sind auch Thema beim Arbeitskreis Asyl

Nach einer langen Pandemie-bedingten Pause beschäftigte sich der Arbeitskreis (AK) Asyl zu Beginn seines Treffens am Mittwochabend mit den aktuellen Ereignissen in Moria. Einem Antrag von Versammlungsleiter Reinhold Hummel entsprechend, sprachen sich die Mitglieder einstimmig dafür aus, dass Deutschland wieder mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte. Dies insbesondere aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und der freien räumlichen Kapazitäten.

So sind im Schwarzwald-Baar-Kreis von den vorhandenen 350 Plätzen für Flüchtlinge derzeit lediglich 100 belegt, die sich auf die Städte Villingen-Schwenningen (39 Belegungen), Donaueschingen (52 Belegungen) und St. Georgen (9) verteilen. Im Heim in Hüfingen sind momentan vor allem Spätaussiedler untergebracht. Bernd Rist, zuständig für Flüchtlingsunterkünfte im Kreis, informierte, dass für alle in einer Unterkunft untergebrachten Flüchtlinge aktuell ein Aufnahmeverfahren läuft. Schwerpunktmäßig befinden sich viele Familien aus Syrien unter ihnen. Aktuell nimmt der Landkreis durchschnittlich zehn Flüchtlinge pro Monat auf, im vergangenen Jahr kalkulierten die Verantwortlichen noch mit der doppelten Anzahl. Noch vor ein paar Jahren, als der Flüchtlingsstrom seinen Höhepunkt hatte, kamen 300 bis 500 Menschen pro Monat in den Kreis.

Signal an die Stadtverwaltung

Seinen Beschluss zur möglichen Aufnahme weiterer Flüchtlinge sieht der AK Asyl auch als ein Signal an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat, die sich noch im Januar zur Initiative „Seebrücke“ bekannten. Doch im Vergleich zu anderen Städten, die bereits signalisierten, zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria bereit zu sein, bedauerte der AK die bislang ausbleibende Stellungnahme der Stadt. In seiner Begrüßung kritisierte Pastor Hans-Ulrich Hofmann die Untätigkeit der politisch Verantwortlichen, deren Verhalten im Fall Moria dem Geist der christlichen Nächstenliebe widerspricht. „Es ist zynisch, aus einer Angst vor einem Stimmenverlust an die AfD und rechte radikale Gruppierungen ein maximales Leid von Menschen in Kauf zu nehmen“, bedauerte Hofmann.

Evelyn Preuß, zuständig für die Flüchtlingshilfe und -koordination sowie die Migrationsberatung, berichtete von einer sukzessiven Wiederaufnahme der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Sie erinnerte daran, dass der AK alle Interessierten willkommen heißt, die bereit sind, ehrenamtlich die Flüchtlinge bei ihrer Integration zu unterstützen und zu begleiten. Dabei steht es allen Helfern offen, ihre Unterstützung in den einzelnen Projektgruppen entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten einzubringen. Aus Sicht der hauptamtlich mit der Flüchtlingsarbeit beschäftigten Institutionen sind das vor allem die aufgrund der Pandemie-bedingten Hygienekonzepte und Auflagen, welche eine Hürde für eine reibungslose Flüchtlingsarbeit darstellen. „Wir sind voll dabei“, berichtete Viola Röder, stellvertretende VHS-Abteilungsleiterin und zuständig für Alphabetisierungs-, Deutsch- und Integrationskurse, von einem Angebot mit insgesamt 18 Integrationskursen.

Von einem ständigen Jonglieren zwischen Online-Angeboten, Telefon, E-Mail und direktem Kontakt berichtete auch Bernd Rist und Simon Höge, Flüchtlingsbeauftragter der Stadt. Ruben Osimani, Beauftragter für Migration im DRK, berichtete von der Wiederaufnahme der Schreibstube. Pastor Hofmann regte abschließend an, mit einer Aktion vor Ort die Politiker vor Ort, in Deutschland und der EU daran zu erinnern, in Sachen Flüchtlingsarbeit mehr Handlungsfähigkeit zu zeigen. „Die momentane Situation kommt einem Stillstand gleich. Es passiert nicht viel und der Druck steigt“, bemängelte er vor allem die Angst, langfristige Lösungskonzepte zu erarbeiten.