Agentur für Arbeit wegen Veranstaltung geschlossen

Die Agentur für Arbeit in Villingen-Schwenningen, Rottweil und das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis haben am Dienstag, 20. September, aufgrund einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Das teilt eine Sprecherin der Agentur für Arbeit mit.

Betroffen sind die Hauptgeschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Villingen, die Geschäftsstellen in Rottweil, Donaueschingen und Tuttlingen sowie das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen und Donaueschingen. Arbeitslosmeldungen können ohne rechtliche Nachteile am folgenden Werktag nachgeholt werden.