AG christlicher Kirchen mit Ökumenepreis ausgezeichnet

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AcK) freut sich über den Erfolg einer guten Idee: Für das Projekt „ökumenische Taufkreuze“ erhielten die Villinger den Ökumenepreis der AcK 2015.

Alle neugetauften Kinder und Erwachsenen in den Mitgliedskirchen der AcK Villingen erhalten ein kleines Taufkreuz aus Holz, auf dem alle 13 Mitgliedskirchen der Villinger AcK mit einem kleinen Symbol abgebildet sind. Mit dem Projekt werde das ökumenische Miteinander gestärkt, und es diene gleichzeitig als Modell für andere, heißt es in der Begründung der Jury.

Die deutschlandweite AcK feierte jetzt in Schwerin zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen einen ökumenischen Gottesdienst. Mitgefeiert haben auch sieben Vertreter der AcK Villingen, die aus besonderem Anlass die Reise in Deutschlands Norden auf sich genommen hatten: Im Anschluss an den Gottesdienst wurden sie bei einem Empfang mit dem Ökumenepreis für das Taufkreuzprojekt ausgezeichnet.

Der Ökumenepreis der AcK fördert originelle, theologisch reflektierte und übertragbare Projekte. Er wird alle zwei Jahre verliehen, das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro wird durch die Versicherer im Raum der Kirchen und die Bank für Kirche und Caritas zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende der AcK Deutschland, Bischof Wiesemann aus Speyer, lobte das Engagement und den Einfallsreichtum der Christen vor Ort, um freundschaftliche geistliche Verbindungen unter den Kirchen zu schaffen, wie dies in Villingen geschehe. Im Gottesdienst hatte er zuvor in der Predigt die Bedeutung der Ökumene unterstrichen: „Wenn wir Christen nicht nach dem Glauben des anderen dürsten, dann könnten wir bestenfalls eine selbstzufriedene Wellness-Religion darstellen, niemals jedoch Jesus Christus als die lebendige Quelle verkünden.“

Großes Interesse am Taufkreuz

Anne Menton von der katholischen St. Konradgemeinde berichtet: „Viele Gäste haben interessiert und begeistert nach unserem Taufkreuz gefragt. Das hat mich für meine AcK-Arbeit bestärkt.“ Und sie hofft, dass die AcK in Villingen weiterhin gute ökumenische Ideen und Verbindungen schafft. Willi Gut von der evangelischen Johannesgemeinde und Mika Tomasevic von der serbisch-orthodoxen Kirche resümieren: „Mir hat die Gemeinschaft der kleinen Reisegruppe gut getan.“ Und Pfarrer Günther Fackler betont: „Es war ein bewegender Moment, dass man als kleine Orts-AcK so eine Wertschätzung bekommt.“