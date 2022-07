Affenpocken im Schwarzwald-Baar-Kreis aufgetreten

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde jetzt der erste Affenpocken-Fall bestätigt. Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt, geht es der erkrankten Person gesundheitlich relativ gut, sie befindet sich zurzeit in häuslicher Quarantäne. „Das Gesundheitsamt und der behandelnde Arzt stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Person“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Krankheitsverlauf ist wohl mild

Die Affenpocken haben meistens einen milden Krankheitsverlauf. Da alle gemeldeten Affenpocken-Fälle in Deutschland bisher über Geschlechtsverkehr übertragen wurden, geht das Gesundheitsamt aktuell von einem sehr geringen Risiko der weiteren Übertragung durch diesen bekannt gewordenen Infektionsfall aus.