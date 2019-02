Abbrucharbeiten sorgen für Sperrung

In der Dattenbergstraße in VS-Villingen gehen die Arbeiten an den ehemaligen französischen Wohnblöcken zügig voran. Dortige Abrissmaßnahmen machen nun eine Straßensperrung notwendig.

Über einen langen Arm knabbert der Bagger mit einer Greifzange an den Balkonen der Mehrfamilienhäuser in der Dattenbergstraße in Villingen. Stück für Stück werden hier seit Montag Rückbauarbeiten ausgeführt, die im Zuge der Modernisierung und Komplettsanierung der ehemaligen Wohnblocke französischer Streitkräfte notwendig werden. Voraussichtlich bis zum 29. März ist deshalb die Dattenbergstraße zwischen der Fördererstraße und der Kirnacher Straße halbseitig gesperrt.

Der Verkehr aus Richtung Vöhrenbacher Straße und Saarlandstraße wird deshalb entsprechend umgeleitet. Die Maßnahme ist ein Teil des größten Sanierungsprojekts in Villingen-Schwenningen. Bereits seit Spätherbst vergangenen Jahres werden die Wohnhäuser zwischen Kirnacher Straße und Fördererstraße, die zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkünfte dienten, umgebaut. Die Objekte wurden vom Bündnis für faires Wohnen gekauft und werden sukzessive saniert. Insbesondere die großen Wohnblöcke an der Kirnacher Straße und Dattenbergstraße werden quasi in einen Rohbau verwandelt, um anschließend hochwertigen Wohnraum anbieten zu können.

Hier wurde auch das Dach abgetragen, um in Holzständerbauweise ein weiteres Geschoss aufzusetzen. Weniger umfangreich sind hingegen die Umbaumaßnahmen an den Wohnhäusern in der Pictoriusstraße. Dort profitieren die Baugenossenschaften, die sich zum Bündnis zusammengeschlossen hatten und das Großprojekt gemeinsam stemmen, vom guten Bestand. Die Wohnfläche wird zunächst für Polizeistudenten benötigt.

Ab kommendem Monat kommen 92 Studenten in den Objekten in der Pictoriusstraße unter. Im nächsten Zug werden in den Wohnblöcken in der Kirnacher Straße und Dattenbergstraße ab 1. September 2019 weitere 163 Studenten wohnen – bis zur Fertigstellung des gesamten Quartiers am 1. September 2021 sollen dort schließlich 500 Studenten Platz finden. Erst in einigen Jahren sollen die Gebäude als bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen.